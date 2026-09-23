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Edirne'nin ünlü acı biberinde mesai sonu: Kilosu 3 bin lira

23.09.2026 - 11:04 | Son Güncellenme:

#Karaağaç Acı Biberi#Edirne#Karaağaç

Ciğercilerin vazgeçilmezi olan Edirne'nin ünlü acı biberinde kurutma mesaisi sona erdi.

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Edirnenin ünlü acı biberinde mesai sonu: Kilosu 3 bin lira

İsmini yetiştirildiği mahalleden alan Karaağaç acı biberinin fideleri mayıs ayında toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 3 aylık olgunlaşma döneminin ardından toplanan biberler, ipe dizilerek gölgede kurumaya bırakıldı.

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Üretici Tunahan Ule, gazetecilere, ata tohumundan üretilen patentli biberi özenle yetiştirdiklerini söyledi.

Temmuz ayının sonunda olgunlaşan biberleri toplamaya başladıklarını anlatan Ule, astıkları biberlerin kuruma işleminin tamamlandığını bildirdi.

İlk hasatta topladıkları yeşil biberleri kuruttuklarını, ikinci hasattaki ürünü ise kırmızı olarak toplayacaklarını ifade eden Ule, "Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması, yoksa kurumaz. Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ediyoruz. Kuru biberin kilosu 3 bin lira, yaş biber de 150 liradan satılıyor. 1,5 ay kuruma süresi var. Sadece ciğerle değil, sulu yemekler ve mezelerde de tercih ediliyor." dedi.

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Ule, ilk hasatta elde ettikleri biberin 70 tonunu ciğercilere sattıklarını, 20 tonunu ise kuruttuklarını belirtti.

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İkinci hasatta 70 ton kırmızı biber toplayacaklarını dile getiren Ule, bu biberden acı sos üreteceklerini kaydetti.

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