Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEdirne'ye istihdam sağlayacak Çin yatırımı! Tesis kurulumu için temeller atılacak
HaberlerUzmanpara

Edirne'ye istihdam sağlayacak Çin yatırımı! Tesis kurulumu için temeller atılacak

22.10.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

#Edirne#Yatırım#İstihdam

Edirne’de sanayi yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Çinli yatırımcının hayata geçirmeye hazırlandığı projede geri sayım başlarken, kurulacak tesiste hem istihdam hem de ileri teknoloji üretimi açısından önemli gelişmeler yaşanacak.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Edirneye istihdam sağlayacak Çin yatırımı Tesis kurulumu için temeller atılacak

Gelecek yıl eylül ayında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste ilk etapta yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen yatırım tanıtım programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin stratejik konumu ve gelişen sanayi altyapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kentte 4 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu anımsatan Sezer, yenilikçi, yenilenebilir enerji odaklı ve katma değeri yüksek yatırımları Edirne'ye kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin destekleriyle OSB yatırımlarının ilerlediğini aktaran Sezer, altyapısı tamamlanan bölgelerde firmaların fabrika inşaatlarına başladığını kaydetti.

Haberin Devamı

Sezer, Uzunköprü OSB'de ise altyapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, yer tahsisi yapılan firmaların yatırımlarını hayata geçirmesini beklediklerini belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika...Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte piyasanın tahmini
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika...Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte piyasanın tahminiHaberi Görüntüle

"EDİRNE STRATEJİK BİR KONUMA SAHİP"

Edirne'nin uluslararası ticaret güzergahları ve demir yolu yatırımları sayesinde lojistik açıdan öneminin arttığını vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"Edirne lokasyon olarak çok önemli bir stratejik konuma geçmiş durumda. Özellikle Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve demir yoluna yapılan yatırımlarla birlikte yük taşımacılığında da önemli bir kapasiteye ulaşılacak. Edirne'nin stratejik konumdan şimdiden faydalanmak isteyen firmalar geliyor. Bizler de Valilik olarak oluşturduğumuz ekosistemle firmalara her türlü yardımı ve kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz."

TOKİ’den 61 ilde arsa satışı! 400 bin liradan başlıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTOKİ’den 61 ilde arsa satışı! 400 bin liradan başlıyorHaberi Görüntüle

YATIRIM İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Atatürk OSB'de kurulacak tesis için yatırımcı firmayla sözleşmenin imzalandığını bildiren Sezer, kısa süre içerisinde temel atılarak inşaat çalışmalarına başlanmasının planlandığını söyledi.

Haberin Devamı

Tesisin gelecek yıl eylül ayında üretime geçmesinin hedeflendiğini belirten Sezer, yatırımın ilk aşamasında döküm üretimi yapılacağını, ikinci aşamasında ise 3D teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı ileri teknoloji üretimine geçileceğini ifade etti.

Sezer, ilk etapta yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımın teknoloji transferini de kapsadığını belirterek, tesisin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Haberin Devamı

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yamin Zhang da uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığı kişinin Edirne'de bulunmasının yatırım kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Zhang, "Toplamda 40 milyon dolarlık yatırım yapacağız. İleri teknoloji en iyi döküm makinelerini Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Altında kritik eşik kırıldı! Düşüşün arkasında iki önemli neden var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında kritik eşik kırıldı! Düşüşün arkasında iki önemli neden varHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi! Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı?
A Milli Takımda Sergen Yalçın imzayı attı Berke Özer gelmek için can atıyor
A Milli Takım'da Sergen Yalçın imzayı attı! 'Berke Özer gelmek için can atıyor'
Jülide Kural sessizliğini bozdu Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMOSSAD ve IDF’nin önleyici saldırı tezgahı...
Melih Aşık
Melih AşıkHASTANE GÜNLERİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAvrupa neden Rusya düşmanı oluverdi?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluÜnlü çiftin kızları dert ortağı çıktı
Eren Aka
Eren AkaHerkesin gündemi COP31
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaÇEV’den Lang Lang sürprizi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Düşünce Tarihinde Ahlâk Kitaplarının Çerçevesi ve İbn Miskeveyh’in Tehzîbu'l-Ahlâk’ı
İlgili Haberler
6 yaşındaki Elanın ölümünde karar çıktı Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
6 yaşındaki Ela'nın ölümünde karar çıktı! Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carneyi resmi törenle karşıladı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i resmi törenle karşıladı
Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi İddianamedeki e-posta detayı
Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi! İddianamedeki e-posta detayı