Ege ve Akdeniz'deki havalimanlardan yaz sezonunda 41,6 milyon yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, havalimanları yaz sezonunu hareketli geçirdi.

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Birçok ülkeden dış hat uçuşlarının olduğu, aynı zamanda yerli turistlerin de sıklıkla kullandığı Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları, bu dönemde milyonlarca yolcuyu ağırladı.

Söz konusu 6 havalimanı, mayıs-eylül döneminde 12,6 milyon iç hat yolcusuna hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanları dış hatlarda ise 29 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Böylece, 5 aylık yaz turizm sezonunda Ege ve Akdeniz sahillerine yakın 6 havalimanı, toplamda 41,6 milyon yolcu ağırladı.

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TURİSTLER ÇOĞUNLUKLA ANTALYA'YI TERCİH ETTİ

Büyük oranı turistik amaçlarla yapılan bu seyahatlerin en fazla yoğunlaştığı ulaşım merkezi ise Antalya Havalimanı oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birine hizmet veren ve birçok turistik antik kentin kesişim noktasında bulunan Antalya Havalimanı, mayıs-eylül döneminde toplam 24,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

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Antalya Havalimanı, 21,2 milyon dış hat yolcusuyla, bölgedeki havalimanlarının toplam dış hat yolcularından yaklaşık 4'te 3'ünü tek başına ağırladı.

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Efes Antik Kenti, Çeşme ve Kuşadası gibi turistik merkezlerin yakınındaki İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise yaz turizm döneminde 6,6 milyonu aşkın yolcu tarafından kullanıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden Muğla'nın Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları ise 5 aylık dönemde sırasıyla 4 milyon ve 3,4 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Ağustos 2024'te hizmete açılan Çukurova Havalimanı da yaz sezonunu hareketli geçirdi. Mayıs-eylül döneminde bu ulaşım merkezini kullanan yolcu sayısı, yaklaşık 2,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

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Antalya'nın bir diğer havalimanı Alanya Gazipaşa ise aynı dönemlerde 573 bin yolcuyu ağırladı.

Yaz turizm dönemini kapsayan mayıs-eylül döneminde, söz konusu 6 havalimanındaki iç ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin veriler şöyle: