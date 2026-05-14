Ege'nin nisan ihracatı 3 milyar 908 milyon dolara yükseldi

14.05.2026 - 11:11 | Son Güncellenme:

Ege Bölgesi'nin nisan ayı ihracatı 3 milyar 908 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3 milyar 440 milyon dolar olan nisan ayı ihracatı bu yıl aynı dönemde yüzde 13,6 arttı.

Bölgenin ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise yüzde 1,7'lik azalışla 13 milyar 882 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında 2 milyar 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İzmir, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üçüncü il oldu, Ege Bölgesi ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi. İzmir'in nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "İhracatçının nefes alabileceği finansman koşullarının oluşturulması, kur-enflasyon dengesinin daha sağlıklı yönetilmesi ve özellikle katma değerli üretimi destekleyen politikaların artırılması ihracat performansımızın daha da pozitif bir tabloya dönüşmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

 

 

Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Trump 8.5 yıl sonra neden Çin'de? 'Soğuk Barış' zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Fenerbahçe'den Salah'a çılgın maaş teklifi! 'Evet' dedi iddiası
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu? 'Japon bilim insanı söylüyor' dediler gerçek başka çıktı
CHP'deki çözümsüzlük süreci!...
KOKTEYL PARTİ
Yine mi evlere kapanmak?
Demi Moore'u şaşırtan soru!
Dünyanın konuştuğu fotoğraf
Photo London'da Türkiye etkisi
Yapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
Adana'da Akılalmaz Olay! Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Kasapoğlu, NATO PA'da 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır! Katil zanlısına müebbet hapis talebi