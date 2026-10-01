Ehliyet sınavlarında adayların değerlendirilme biçimini değiştirebilecek yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile sürücü kurslarının temsilcilerinin İzmir’de gerçekleştirdiği toplantıda, direksiyon sınavlarının kapsamını genişletmeye yönelik hazırlıklar ele alındı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

TRT Haber'in haberine göre görüşülen modelde, adayların park etme ve belirli manevraları tamamlama başarısının yanında, akan trafik içindeki sürüş performansının da daha ayrıntılı değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece sınavın, araç kullanma becerisi kadar farklı yol koşullarına uyumu ve güvenli sürüş için verilen kararları da kapsaması amaçlanıyor.

SINAVIN ODAĞINA GERÇEK TRAFİK YERLEŞECEK

Yeni sınav modeline ilişkin hazırlıkların merkezinde, adayların gerçek trafik koşullarında nasıl araç kullandığının daha kapsamlı ölçülmesi bulunuyor. Şehir içindeki akan trafikte sergilenen sürüş performansının, değerlendirme sürecinde daha geniş yer tutması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Bu yaklaşımda adayın yalnızca belirli bir hareketi tamamlaması değil, sürüşün bütünü boyunca güvenli hareket edip etmediği de önem taşıyacak. Trafik içinde karşılaşılan durumlara uyum sağlama ve doğru karar verme becerilerinin sınav kapsamında ele alınması planlanıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜZERGÂH OTOYOL VE ŞEHİRLER ARASI YOLLARA UZANABİLİR

Hazırlıkları süren modelin dikkat çeken başlıklarından biri, sınav güzergâhının genişleyebilmesi. Şehir içi trafiğin yanı sıra, ihtiyaca göre çevre yollarının, otoyolların ve şehirler arası yolların da sınav kapsamında değerlendirilmesi gündemde.

Haberin Devamı

Bu yolların sınav sürecine dahil edilmesiyle adayların farklı yol koşullarındaki sürüş becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor. Ancak görüşülen hazırlıklar, her adayın mutlaka otoyolda veya şehirler arası yolda sınava gireceği anlamına gelmiyor. Güzergâhın bu alanlara genişletilmesi, yeni model kapsamında değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

Haberin Devamı

PARK BAŞARISININ YANINA KARAR VERME BECERİSİ EKLENECEK

Direksiyon sınavının kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalarda, park ve belirli manevraların ötesindeki beceriler öne çıkıyor. Adayların gerçek trafik içinde verdiği kararların ve bu kararları sürüşüne nasıl yansıttığının da değerlendirmeye dahil edilmesi hedefleniyor.

Yeni yaklaşım, araç kullanabilmenin yanında güvenli sürüş kabiliyetini de geliştirmeyi amaçlıyor. Adayın trafik içinde karşılaştığı farklı durumlara nasıl uyum sağladığı ve sürüş sırasında güvenli hareket edip etmediği, değerlendirme sürecinin parçaları arasına girebilecek.

Haberin Devamı

BELİRLİ BİR ROTAYI EZBERLEMEK YETERLİ OLMAYACAK

Yeni modelle ulaşılmak istenen hedeflerden biri de adayların hazırlığını belirli bir rota ve manevra düzenini ezberlemekle sınırlamaması. Gerçek trafik koşullarında bilinçli araç kullanmanın öne çıkarılması amaçlanıyor.

Bu nedenle değerlendirmede, adayın önceden çalıştığı bir güzergâhı tamamlamasının yanında, sürüş sırasında karşılaşabileceği farklı trafik durumlarına uyumu da ele alınabilecek. Hazırlıkların odağında, sınav boyunca sergilenen sürüş davranışının daha kapsamlı incelenmesi yer alıyor.

İZMİR’DE YENİ MODELİN HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Eğitim Bakanlığı ile sürücü kurslarının temsilcilerini bir araya getiren İzmir’deki toplantıda, yeni direksiyon sınavı sistemine ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı. Adayların şehir içindeki akan trafikteki performansı ile farklı yol koşullarında değerlendirilmesi, görüşülen başlıklar arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Toplantıda ele alınan yaklaşım, sınavın değerlendirme alanını genişletmeyi hedefliyor. Araç kullanma becerisi, trafik içindeki kararlar ve güvenli sürüş davranışlarının birlikte incelendiği daha kapsamlı bir model üzerinde hazırlıklar sürüyor.

YENİ SINAV MODELİ İÇİN HEDEF 2027

Yeni direksiyon sınavı modelinin 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışmalar henüz hazırlık aşamasında bulunurken gerçek trafikte sürüş, farklı yol koşullarına uyum ve güvenli karar verme becerileri modelin temel hedeflerini oluşturuyor.

Ehliyet adaylarını ilgilendiren değişikliğin ana yönü, sürüş performansını daha geniş bir çerçevede değerlendirmek olacak. Planlanan modelle, park ve manevra başarısının yanında adayın trafik içindeki davranışlarının da daha kapsamlı ölçülmesi amaçlanıyor.