Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

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Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonominin jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile ticaret ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasının etkisiyle kapsamlı değişim sürecinden geçtiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KÜRESEL EKONOMİ KAPSAMLI BİR DEĞİŞİM SÜRECİNDEN GEÇMEKTEDİR"

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2026 yılı altıncı toplantısı bugün gerçekleştirilmiştir. Küresel ekonomi; jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile ticaret ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmanın etkisiyle kapsamlı bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu süreç; üretim, yatırım, ticaret ve işgücü politikalarını şekillendirirken ülkeler için yeni risklerin yanı sıra önemli fırsatları da beraberinde getirmektedir.

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"KARARLILIKLA UYGULANAN POLİTİKALAR EKONOMİMİZİN KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR"

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Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde güçlenen makroekonomik temellerimiz, ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını ve değişen küresel koşullara uyum kapasitesini artırmaktadır. Ülkemiz 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken işsizlik oranı tek haneli seviyelerini korumaktadır. Bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle cari açığın sınırlı artmasına rağmen kazanımlarımız sayesinde sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Dezenflasyon sürecinin destekleyici koşulların katkısıyla yılın kalanında devam etmesini öngörüyoruz.

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YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ PROGRAMININ BÜTÇESİ 750 MİLYAR TL’YE YÜKSELTİLDİ

Yapısal dönüşümü esas alan politikalarımızla ihracat odaklı büyümeyi ve reel sektörün rekabet gücünü destekliyoruz. Bu kapsamda Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının kapsamını genişleterek bütçesini 750 milyar TL’ye yükseltiyor; imalat sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimizin işletme sermayesini güçlendirecek uygun koşullu 250 milyar TL tutarındaki yeni bir kredi paketini hayata geçiriyoruz. Beşeri sermayenin niteliğini artıracak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri geliştirecek politikaları hayata geçiriyoruz.

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"POTANSİYEL İŞGÜCÜNÜ İSTİHDAMA KAZANDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde başta gençler, kadınlar ve işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler olmak üzere potansiyel işgücünü istihdama kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürdüreceğiz. İş ve yatırım süreçlerini kolaylaştıran reformlar, hukuki öngörülebilirliği güçlendiren düzenlemeler sayesinde yatırım ortamını daha da iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde olan 12. Yargı Paketi ile yargı süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır: İşgücü piyasasındaki son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. 12. Yargı Paketi kapsamındaki ekonomiye ve yatırım ortamına etkisi bulunan düzenlemeler değerlendirilmiş, iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar ele alınmıştır.

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Ülkemiz; jeostratejik konumu, geniş iç ve bölgesel pazarı, güçlü üretim ve lojistik altyapısı, genç ve nitelikli işgücü sayesinde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Yüksek katma değerli yatırımları destekleyen, beşeri sermayenin niteliğini artıran ve ikiz dönüşümü hızlandıran yapısal reformlarımızla ülkemizi küresel ölçekte güçlü bir yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı hedefliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.