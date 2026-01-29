Ekonomik güven endeksi belli oldu

Canlı Borsa
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 değerinde aynı kaldı.

29.01.2026 - 10:09
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.

