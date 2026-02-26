Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEkonomik güven endeksi belli oldu
HaberlerUzmanparaEkonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında %1,4 oranında artarak 100,7 değerini aldı.

26.02.2026 - 10:05 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi %2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

Küresel ham çelik üretimi ocakta geriledi

Küresel ham çelik üretimi ocakta geriledi

Instagram sakıncalı kelimeler için uyarı sistemine geçiyor

Instagram sakıncalı kelimeler için uyarı sistemine geçiyor