Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında %1,4 oranında artarak 100,7 değerini aldı.
26.02.2026 - 10:05 |
Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi %2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.