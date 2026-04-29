Ekonomik güven endeksi belli oldu

29.04.2026 - 10:05 | Son Güncellenme:
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 97,9 iken, Nisan ayında %1,5 oranında azalarak 96,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi %0,5 oranında artarak 85,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,4 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,1 oranında azalarak 109,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,8 oranında azalarak 111,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı.