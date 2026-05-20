Elektrik üretimi martta arttı

20.05.2026 - 11:18

#Elektrik Üretimi#Enerji Piyasası#Hidrolik Enerji

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,80 artarak 27 milyon 206 bin 787 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 38,95'i hidrolik, yüzde 16,21'i ithal kömür, yüzde 13,39'u rüzgar, yüzde 11,63'ü linyit, yüzde 8,56'sı doğal gaz ve yüzde 3,89'u jeotermal santrallerinden yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,86 artarak 23 milyon 284 bin 375 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,59'u sanayi, yüzde 30'u mesken ve yüzde 26'sı kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tüketimde aydınlatmanın payı yüzde 2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,29 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,53 artarak 52 milyon 232 bin 340'a ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 0,40, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,57, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,43, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,45 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yüzde 1,55 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 2,80 artarak 100 bin 498 megavat oldu. Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24,49'unu doğal gaz, yüzde 23,75'ini barajlı hidrolik, yüzde 14,75'ini rüzgar, yüzde 10,40'ını ithal kömür ve yüzde 10,18'ini linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

