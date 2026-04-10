UzmanparaElektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat
Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat

10.04.2026 - 14:36 | Son Güncellenme:

Türkiye elektrik ve elektronik sektörü, ocak-martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 4,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına ulaştı.

Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerjide verimlilik üzerine getirdiği düzenlemeler ile enerji verimliliğinin hükümetlerce daha fazla teşvik edilmesi Türkiye'nin elektrik ve elektronik alanında yaptığı dış satıma olumlu yansıdı.

Sektörün teknik mevzuata uyum kabiliyeti ile köklü tedarikçi ilişkileri de Türkiye’yi küresel ölçekte güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi konumuna taşırken ihracat kompozisyonunun çeşitlenmesi ve farklı pazarlara yönelim ihracattaki artışta önemli rol oynamayı sürdürüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden elde ettiği verilere göre yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 229 milyon dolarlık ihracata imza atan elektrik ve elektronik sektörü, ocak-mart dönemleri itibarıyla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirerek rekor kırdı.

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2025'in söz konusu döneminde elektrik ve elektronik ihracatı 3 milyar 993 milyon dolar, 2024'te 3 milyar 964,7 milyon dolar, 2023'te 3 milyar 987,6 dolar olarak gerçekleşti. Elektrik ve elektronik sektörünün ise yılın ilk çeyreğinde toplam ihracattaki payı yüzde 7,6 olarak öne çıktı.

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde 63 milyar 278 milyon 916 bin dolar olurken söz konusu dönemde en fazla ihracatı 9 milyar 895 milyon 567 bin dolar ile otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü 7 milyar 623 milyon 294 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi. Elektrik ve elektronik sektörü böylece Türkiye'nin en fazla dış satım yapan 3. sektörü olarak kayıtlara geçti.

Sektörde en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Yılın ilk çeyreğinde elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 424,2 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken bu ülkeyi 319,5 milyon dolarla Almanya, 296,5 milyon dolarla ABD, 206,2 milyon dolarla Polonya ve 177 milyon dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise ABD zirvede yer aldı. Bu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ülkeye dış satımı 83,2 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 69,9 milyon dolarla Polonya, 62,8 milyon dolarla Ukrayna, 44,9 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi. Sektör, bu dönemde Ukrayna'ya 141,9 milyon dolarlık, BAE'ye 102,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat yaklaşık 2,2 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Ankara'dan 473,3 milyon dolar, Kocaeli'den 273,2 milyon dolar, Denizli'den 272,1 milyon dolar, Manisa'dan 239 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

İsrail basınında Mavi Vatan yankılandı Benzeri görülmemiş güç, Ankaradan net mesaj
İsrail basınında 'Mavi Vatan' yankılandı! 'Benzeri görülmemiş güç, Ankara'dan net mesaj'
Süper Lig devlerine Lukaku müjdesi Napoliden ayrılık kararı
Süper Lig devlerine Lukaku müjdesi! Napoli'den ayrılık kararı
Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe uyarılar İstanbulda dolu sürprizi
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürprizi
Tatlıses ailesinde kaos İmparator hasta yatağından seslendi: Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim
Tatlıses ailesinde kaos! İmparator hasta yatağından seslendi: Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim
AK Partili Yazıcı, YSK kararını paylaşarak ‘Ara seçim’ tartışmalarına yanıt verdi
AK Parti'li Yazıcı, YSK kararını paylaşarak ‘Ara seçim’ tartışmalarına yanıt verdi
Vicdansızlığın bu kadarı Şehit mezarlığındaki komando heykelini çaldı
Vicdansızlığın bu kadarı! Şehit mezarlığındaki komando heykelini çaldı
Ticaret Bakanı Bolat: Şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık
Ticaret Bakanı Bolat: Şehirlerimizi kısa bir sürede ayağa kaldırdık
İsrailin saldırdığı Sumud Filosu Bakan Gürlek: Yargılama süreci başladı
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu! Bakan Gürlek: Yargılama süreci başladı