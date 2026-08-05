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UzmanparaElektrikli ve hibrit araçların pazar payı yüzde 51,7'ye ulaştı
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Elektrikli ve hibrit araçların pazar payı yüzde 51,7'ye ulaştı

05.08.2026 - 11:40 | Son Güncellenme:

#Elektrikli Araçlar#Hibrit Otomobiller#Otomotiv Pazarı

Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobiller, ocak-temmuz döneminde 259 bin 970 satışla toplam pazarın yüzde 51,7'sini oluşturdu.

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Elektrikli ve hibrit araçların pazar payı yüzde 51,7ye ulaştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 12,14 azalarak 502 bin 712'ye, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 düşüşle 136 bin 253'e geriledi. Bu dönemde 208 bin 46 benzinli, 165 bin 924 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satışı 30 bin 790, otogazlı otomobil satış sayısı 3 bin 906 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 93 bin 403 olarak kayıtlara geçti.

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Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlerine sahip araçlar dahil edildiğinde bu dönemde elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 18,7'lik pazar payıyla 94 bin 46 oldu. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)

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ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 9'LUK DÜŞÜŞ

Yılın 7 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 19,8, dizellerde yüzde 32, elektriklilerde yüzde 9 düşüş gerçekleşirken bu dönemde hibrit otomobil satışlarında yüzde 3,5 ve otogazlı otomobillerde yüzde 4,1 artış görüldü.

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Uzmanlar, dizel otomobil satışlarındaki düşüşün ana nedeninin küresel üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğunu belirtiyor.

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ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 18,7 OLDU

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 45,3 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 41,4'e geriledi. Bu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 7,9'dan 6,1'e gerilerken otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7'den 0,8'e çıktı. Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, elektrikli otomobillerde yüzde 18,1'den 18,7'ye, hibritlerde de yüzde 28'den yüzde 33'e yükseldi.

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ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 51,7'YE ULAŞTI

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde yılın 7 ayında toplam pazarın yüzde 51,7'sini oluşturduğu, satışların 259 bin 970'e ulaştığı görüldü. Böylece Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu.

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Temmuz ayında ise toplam 12 bin 715 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç satışlarında yüzde 27,1 düşüş gerçekleşti. Bu otomobillerin temmuz ayındaki pazar payı yüzde 20,4 olarak hesaplandı. Aynı ayda 20 bin 120 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi, pazar payı yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

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