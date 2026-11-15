Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşı düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik konusunun hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla emeklilere yönelik iyileştirme için bütçede kaynak oluşturduklarını açıkladı.

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Emekli maaşı için yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını vurgulayan Şimşek, bazı emeklilere daha fazla destek sağlanacağını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN ÜÇ KAYNAK

Emekli maaşı iyileştirmesi için bütçede yeni kaynaklar oluşturulduğunu belirten Şimşek, 2027 ve sonraki yıllarda deprem harcamalarının azalmasıyla mali alan oluşacağını söyledi.

Bu yıl uygulanan eşel mobil sisteminin gelecek yıl sürdürülmesinin planlanmadığını aktaran Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında elde edilen ilave kaynakların da emeklilere yönelik düzenlemede kullanılacağını bildirdi.

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Şimşek, “Bu üç alanı öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan, finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden bir iyileştirme yapmak için kullanacağız.” dedi.

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EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNDE YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI DETAYI

Emekli maaşı düzenlemesinin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik çalışmaların büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını açıklayan Şimşek, yeni sistemde adalet ilkesinin esas alınacağını vurguladı.

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Ödemelerin yaş ve prim gün sayısına göre farklılaştırılabileceğine işaret eden Şimşek, “Yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre yapılacak ödeme farklılaştırılmalı. Çünkü adalet de çok önemli.” ifadelerini kullandı.

TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK: BAZILARINA DAHA FAZLA DESTEK

Emekli maaşı iyileştirmesinin yalnızca belirli bir kesimle sınırlı kalmayacağını belirten Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını açıkladı.

Yeni düzenlemede bazı emeklilere pozitif ayrımcılık yapılacağını ifade eden Şimşek, “Herkese dokunulacak, bütün emeklilere dokunulacak, bazılarına daha fazla destek verilecek. Pozitif ayrımcılık yapılacak.” dedi.

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Emekli maaşı düzenlemesinin ayrıntılarının teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi beklenirken, yapılacak iyileştirmenin miktarına ve uygulama takvimine ilişkin henüz kesin bir rakam veya tarih açıklanmadı.