Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEmekli maaşı ve ikramiyede tarihler belli oldu
HaberlerUzmanparaEmekli maaşı ve ikramiyede tarihler belli oldu

Emekli maaşı ve ikramiyede tarihler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıklarının Ramazan Bayramı öncesi, 14-19 Mart'ta hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

11.03.2026 - 16:25 | | AA
Emekli maaşı ve ikramiyede tarihler belli oldu

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile aylıkların ödeme tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamındaki gelir/aylık ve bayram ikramiyeleri, 14, 15 ve 16 Mart'ta yatırılacak.

SON DAKİKA: İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSON DAKİKA: İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli olduHaberi Görüntüle

4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart'ta, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ödemeleri ise 19 Mart'ta yapılacak.

Altında en kötü senaryo! Ekonomist Baydar’dan alım satım yapacaklara kritik uyarı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında en kötü senaryo! Ekonomist Baydar’dan alım satım yapacaklara kritik uyarıHaberi Görüntüle