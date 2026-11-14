Emekli maaşında hesap değişti! Ek zam için 2 seçenek

HABER MERKEZİ Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammına ilişkin hesaplar yeniden şekilleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son Enflasyon Raporu'nda tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi, ocak ayında uygulanabilecek artış oranlarına ilişkin yeni senaryoları gündeme taşıdı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş artışları farklı hesaplama yöntemleriyle belirlenirken, açıklanacak son iki enflasyon verisi büyük önem taşıyor.

Diğer taraftan emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik ek düzenleme beklentisi de devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilen çalışmalar kapsamında iki farklı formül üzerinde duruluyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının son Enflasyon Raporu'nda yıl sonuna ilişkin beklentisini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, daha önce yüzde 28 olarak açıklanan 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e çıkarıldığını duyurdu.

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Enflasyon tahminindeki bu değişiklik, ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılabilecek artışların hesaplanmasında yeni bir referans oluşturdu.

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Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,97 seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor.

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Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği enflasyon zammına ilişkin önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının belirlenmesinde temmuz-aralık dönemine ait altı aylık enflasyon verileri esas alınıyor. Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon verisi açıklandı. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,29 oranında zam oluştu.

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Memurlar ve memur emeklileri açısından ise yüzde 1,21'lik enflasyon farkı meydana geldi. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışla birlikte toplam zam oranı yüzde 6,27'ye ulaştı.

Ancak bu oranlar henüz ocak ayında uygulanacak nihai zam tutarlarını göstermiyor. Kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla altı aylık oran kesinleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 9,97 ZAM HESABI

Merkez Bankası'nın yeni yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,97'lik artış ihtimali öne çıkıyor.

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Bu senaryoya göre emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak.

Örneğin mevcut maaşı 20 bin TL olan bir emeklinin aylığı, yüzde 9,97'lik artış gerçekleşmesi halinde yaklaşık 21 bin 994 TL'ye yükselecek.

25 bin TL aylık alan bir emeklinin maaşı ise aynı oranla yaklaşık 27 bin 493 TL olacak.

Ancak bu hesaplamalar Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor. Kesin artış oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE YÜZDE 7,91 HESABI

Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri için farklı bir zam hesaplaması uygulanacak. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 oranında artış alacak memurlar ve memur emeklileri, altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik eşiği aşması halinde oluşacak farktan da yararlanacak.

Merkez Bankası'nın tahminine dayanan hesaplamaya göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 olması durumunda enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,78 olacak.

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Bu farkın toplu sözleşme zammıyla birlikte uygulanması halinde toplam artış oranı yaklaşık yüzde 7,91'e ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni zam senaryosu, en düşük memur maaşına ilişkin hesapları da değiştirdi. Halen 70 bin 224 TL seviyesinde bulunan en düşük memur maaşının, yüzde 7,91'lik artış gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 75 bin 779 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Memur emeklileri açısından da benzer bir hesaplama yapılıyor. Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı olan 31 bin 527,77 TL'nin, aynı zam oranıyla yaklaşık 34 bin 21 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu tutarlar henüz kesinleşmiş yeni maaşlar değil, mevcut veriler üzerinden oluşturulan tahmini rakamlar olarak değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ HESAP

Ocak ayında en düşük emekli aylığına yapılacak artış da milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı ödemesinin yüzde 9,97 oranında artırılması halinde tutarın yaklaşık 25 bin 900 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

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Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin artış, yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalmayabilir.

Ek gelir artışı sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında taban aylığın yeniden belirlenmesi de seçenekler arasında gösteriliyor.

Bu nedenle milyonlarca emekli, açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra en düşük aylığa yönelik olası yasal düzenlemeleri de yakından takip ediyor.

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN 2 SEÇENEK MASADA

Enflasyon zammının yanı sıra emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik ilave düzenleme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Ek zam çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde iki formül öne çıkıyor.

1. seçenek: Refah payı ilavesi

İlk seçenek, enflasyon zammına ek olarak refah payı verilmesi.

Bu formülde emeklilerin altı aylık enflasyon artışına ilave bir oran uygulanması değerlendiriliyor.

Gündemdeki alternatifler arasında refah payıyla birlikte toplam artışın yüzde 15 seviyesine ulaşması ihtimali de bulunuyor.

Böyle bir düzenleme yapılması halinde emeklilerin maaş artışı yalnızca altı aylık enflasyon oranıyla sınırlı kalmayacak.

Ancak refah payının uygulanıp uygulanmayacağı ve hangi oranda belirleneceği konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

2. seçenek: Seyyanen artış

İkinci seçenek ise emekli aylıklarına seyyanen artış yapılması.

Bu yöntemde maaşlara yüzdelik artışın dışında belirli tutarda ek ödeme yapılması gündeme gelebilir.

Masadaki alternatifler arasında seyyanen artışın emeklilerin prim ödeme günleri ve yatırdıkları prim miktarları dikkate alınarak kademeli biçimde uygulanması da bulunuyor.

Böylece ek artışın belirlenmesinde emeklilerin çalışma hayatı boyunca sisteme yaptıkları prim katkısının değerlendirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Seyyanen artışın kapsamı ve tutarı ise henüz netlik kazanmış değil.

OCAK ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş artışında son aşamaya yaklaşılıyor. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin toplam enflasyon kesinleşecek.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı ile memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkı belli olacak. Ek zam konusunda ise gözler hükümetin atacağı adımlara çevrilecek.

Refah payı veya seyyanen artış seçeneklerinden herhangi birinin hayata geçirilmesi durumunda emeklilerin ocak ayında alacakları maaşlar, yalnızca enflasyon oranına göre hesaplanan tutarların üzerine çıkabilecek.