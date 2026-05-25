Emekli maaşları için yeni hesap! Temmuzda tablo değişebilir

25.05.2026 - 17:38 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaşları#Enflasyon Farkı#Temmuz Zammı

2026’nın ilk dört ayında ortaya çıkan enflasyon farkı, emekli maaşlarında yapılan zammın büyük bölümünü eritti. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü yeni maaş düzenlemesine çevrildi.

Ekonomist Muhammet Bayram, Ocak-Nisan döneminde oluşan enflasyon farkının yüzde 14,64 seviyesine ulaştığını belirtti. Bayram’a göre mayıs ve haziran aylarında aylık enflasyonun ortalama yüzde 2 gelmesi durumunda, temmuz zammına esas fark yüzde 18-19 bandına çıkabilir.

ZAM GELDİ AMA ALIM GÜCÜ YİNE DÜŞTÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Aralık ayında yüzde 16,67 oranında zam aldığını hatırlatan Bayram, oluşan enflasyon farkının maaş artışlarının önemli bölümünü erittiğini kaydetti.

 

Bayram, maaşlarda rakamsal artış yaşansa da emeklilerin alım gücünün aynı oranda korunamadığını söyledi. Bu nedenle temmuz ayında sadece enflasyon farkı değil, ek zam beklentisi de güçlendi.

EMEKLİLERİN TALEBİ: SEYYANEN ZAM VE TABAN MAAŞ ARTIŞI

Emekliler, maaşlara yalnızca enflasyon farkının yansıtılmasını yeterli bulmuyor. Özellikle en düşük emekli maaşının artırılması ve tüm emeklilere seyyanen zam yapılması talep ediliyor.

Son düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Bayram, bu seviyenin altında kalan maaşların tamamlandığını ifade etti.

ORTALAMA MAAŞ 23-24 BİN LİRA SEVİYESİNDE

Bayram, ortalama emekli maaşının 23-24 bin lira bandında olduğunu belirtti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle bu maaşların da kısa sürede değer kaybettiğine dikkat çekti.

SEYYANEN ZAM TALEBİ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Tüm emeklilere yönelik seyyanen zam beklentisinin gündemde olduğunu belirten Bayram, yüksek enflasyon nedeniyle yapılacak artışların kısa sürede etkisini kaybedebileceğini ifade etti.

İlk dört ayda alınan zamların büyük bölümünün eridiğini belirten Bayram, yalnızca seyyanen artışın kalıcı çözüm olmayacağını söyledi.

