HABER MERKEZİ Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan maaş düzenlemesine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada emeklilerin yaşadığı sorunlara ve hazırlıkları devam eden iyileştirme çalışmasına değindi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Emeklilerin ekonomik açıdan karşı karşıya kaldığı güçlüklerin farkında olduklarını belirten Erdoğan, bu sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hazırlanan düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubunu değil, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacağını açıklayan Erdoğan, uygulamanın hayata geçirilmesi için yılbaşından önceki dönemi işaret etti.

Yeni çalışmada emeklilerin yaşlarının ve prim ödeme gün sayılarının dikkate alınacak olması ise açıklamanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Haberin Devamı

ERDOĞAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki konuşmasında emekli aylıklarına ilişkin yürütülen çalışmaların takvimini açıkladı. Düzenlemenin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Erdoğan, çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteğiyle yılbaşından önce hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Erdoğan, “17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bu açıklamayla birlikte emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirme için 2026 yılının sonuna kadar olan dönem işaret edilmiş oldu.

Düzenlemenin hangi tarihte Meclis gündemine geleceği ve uygulanacak artışın ne kadar olacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

“EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında emeklilerin yaşadığı sorunları yakından takip ettiklerini vurguladı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, emeklilere yönelik iyileştirme iradesinin daha önce de ortaya konulduğunu hatırlattı.

Haberin Devamı

Erdoğan, “Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik” dedi.

Emeklilerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda da bu konudaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirtti.

Haberin Devamı

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Kıymetli misafirler, çok değerli milletvekillerimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki Kabine Toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk.

"DÜZENLEMEYİ SENE BAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız, hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.

EMEKLİLERİN GÖZÜ YENİ MAAŞ TABLOSUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmenin temel çerçevesi ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Düzenlemenin 17 milyonu aşkın emekliyi kapsaması, yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değerlendirme yapılması ve yılbaşından önce hayata geçirilmesinin hedeflenmesi, açıklamanın üç önemli başlığını oluşturdu.

Bununla birlikte emekli aylıklarında ne kadar artış yapılacağı, farklı prim gün sayılarına sahip emeklilerin nasıl değerlendirileceği ve yeni maaşların hangi tarihten itibaren ödeneceği henüz kesinleşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşından önce düzenlemenin hayata geçirileceğini açıklamasının ardından, gözler ekonomi yönetiminin çalışmalarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelecek adımlara çevrildi.