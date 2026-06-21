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UzmanparaEmekli oldu, toprağa yatırım yaptı! Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor
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Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı! Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor

21.06.2026 - 11:25 | Son Güncellenme:

#Emeklilik#Girişimcilik#Tarım

Emeklilikten sonra sakin bir hayat sürmek yerine risk aldı, yıllardır boş duran arazisini üretime açtı. Birçok kişinin adını bile duymadığı, yetiştirilmesi özel izin gerektiren ürüne yönelen kadın girişimci, kısa sürede dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. Üç yıl önce attığı adım bugün hem ailesine gelir kapısı oldu hem de tarımda yeni bir model ortaya çıkardı.

Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor

Yıllarca sağlık sektöründe görev yapan Arzu Marankoz, emekli olduktan sonra köyündeki kullanılmayan araziyi değerlendirmeye karar verdi. Aldığı eğitim ve resmi izinlerle başladığı üretim serüveni kısa sürede büyüdü.

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Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor

ATIL ARAZİYİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRDÜ

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Zonguldak'ta emekli sağlık çalışanı Arzu Marankoz, atıl durumdaki arazisini tarıma kazandırarak özel izinle salep orkidesi yetiştiriciliğine başladı. Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 52 yaşındaki Marankoz, uzun yıllar sağlık çalışanı olarak görev yaptıktan sonra yaklaşık 3 yıl önce emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra köylerindeki atıl durumdaki arazisini değerlendirmek isteyen Marankoz, salep orkidesi yetiştirmeye karar verdi.

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Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor

Marankoz, endemik türler arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi yetiştiriciliği için Karadeniz Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak izin aldı. Müdürlükte görevli alanında uzman mühendislerden teknik destek alan Marankoz, ilk olarak 300 metrekarelik alanda eşinin de yardımıyla çalışmalara başladı.

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Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor

1 TONLUK HASAT BEKLİYOR

Kısa zamanda üretim alanını 1,5 dönüme çıkaran Marankoz, atıl vaziyetteki arazisini yetiştirdiği salep orkidesiyle tarıma kazandırdı. Bu yıl diktiği 100 bin yumrudan 1 ton rekolte bekleyen Marankoz, ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesi üretim alanını gelecek yıllarda artırmayı hedefliyor.

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Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor

"SEVEREK YAPILDIKTAN SONRA HER ŞEY DAHA KOLAY"

Arzu Marankoz, salep orkidesi üretim alanını 3 yılda 1,5 dönüme çıkardığını söyledi. Salep orkidesi yetiştiriciliğinin emek ve özveri istediğini anlatan Marankoz, iş gücü olarak zor olduğunu ancak severek yapıldıktan sonra her şeyin daha kolay olduğunu kaydetti.

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Marankoz, salep orkidesi yetiştiriciliğinin ev ve ülke ekonomisine kazandıran bir iş olduğunu belirterek, "Bu işi herkes, özellikle kadınlarımız yapabilir. Bu işe gönül verirlerse aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor

Salep orkidesini yetiştirmeyi bilmediğini ancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerin kendisine destek olduğunu dile getiren Marankoz, "Sağ olsunlar dikiminden bakımına kadar her konuda bize destek oldular." dedi.

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Marankoz, üretim alanını zamanla genişletmek istediklerini aktararak, "En büyük destekçilerimden biri de eşim. Toprak hazırlığını, bakımını, dikimini onunla yapıyorum. Bakanlığımızın desteklerini kadın girişimci olarak hissediyorum. Bu desteklerle şu an 1,5 dönüm olan salep orkidesi arazimi 10 dönüme çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Salep soğanı için gerekli yerlere başvurular yapılması, üretiminde ve satışında her şeyin yasal olması gerektiğini anlatan Marankoz, üretimde bulunmanın kendisini iyi hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Emekli oldu, toprağa yatırım yaptı Şimdi 100 bin yumrudan 1 ton ürün bekliyor
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