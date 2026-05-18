Emekli promosyonunda mayıs yarışı kızıştı! Bankalarda toplam avantaj 80 bin TL'yi geçti

Bu nedenle bazı kampanyalarda doğrudan ödenen nakit promosyon tutarı 20-30 bin TL bandında kalırken, ek avantajlarla birlikte toplam fayda çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Mayıs kampanyasında toplam avantaj paketi 82.500 TL’ye kadar ulaşıyor. Ancak bu tutarın tamamı doğrudan nakit promosyon olarak ödenmiyor. Paketin içinde 20.000 TL’ye varan nakit promosyon, 50.000 TL’ye varan faizsiz kredi imkânı, otomatik fatura talimatı ödülü ve yakınını davet edenlere sunulan ek nakit fırsatlar yer alıyor.

EN YÜKSEK TOPLAM AVANTAJ 82 BİN 500 TL

Akbank, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

Buna ek olarak emekliler, kampanya şartlarını yerine getirmeleri halinde 50.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca ilk 5 yeni otomatik fatura talimatı için toplam 2.500 TL’ye varan ödül, davet koduyla maaşını Akbank’a taşıyan yakınlar üzerinden ise 10.000 TL’ye varan ek nakit ödül kazanılabiliyor. Böylece kampanyanın toplam avantajı 82.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Garanti BBVA

Garanti BBVA, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bonus Kart, Paracard, Avans Hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi ek koşullarla toplam fırsat 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TEB

TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 36 ay boyunca maaşını TEB’den almayı taahhüt eden müşterilere 21.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor. Bu tutarın içinde 12.000 TL’ye varan ana promosyon ve otomatik fatura talimatıyla kazanılabilen 9.000 TL’ye varan ek promosyon yer alıyor.

QNB

QNB, 22 Nisan 2026 itibarıyla emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl maaş alma sözü veren müşterilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

DenizBank

DenizBank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sağlıyor. Bankanın kampanyasında 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanında, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi ek şartlarla 15.000 TL’ye varan ek promosyon bulunuyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Kampanya 31 Mayıs 2026 tarihine kadar devam ediyor.

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon veriyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam tutar 32.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İş Bankası

İş Bankası, SGK emeklilerine 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek promosyonlarla birlikte toplam fırsat 25.000 TL’ye kadar yükseliyor. Ayrıca Maximum Kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve ATM avantajları da kampanyaya dahil ediliyor.

VakıfBank

VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalarda ise 18.000 TL’ye varan ek kazanım sunuluyor. Böylece toplam avantaj 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EMEKLİLER DİKKAT: HER TUTAR DOĞRUDAN NAKİT DEĞİL

Bankaların açıkladığı en yüksek rakamlar çoğu zaman yalnızca nakit promosyondan oluşmuyor. Bazı kampanyalarda kredi, kart harcaması, fatura talimatı, sigorta ürünü ya da davet ödülü gibi ek koşullar bulunuyor.

Bu nedenle emeklilerin maaşını taşımadan önce sadece toplam rakama değil, kampanyanın şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor. En doğru karşılaştırma için “nakit promosyon” ve “ek avantaj” kalemlerini ayrı ayrı incelemek büyük önem taşıyor.