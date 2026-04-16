Yeni müşteri çekmek için yarışa giren bankalar emekli promosyonuna ek çeşitli ödemelerle birlikte toplam destek tutarını artırmaya başladı. Temmuz ayı öncesi ek gelir elde etmek isteyen emekliler için cazip teklifler sunuluyor.

Geçtiğimiz aylarda bankalarda en yüksek ödeme tutarı 30-32 bin TL bandına kadar yükselirken, bazı bankalar faizsiz kredi ve çeşitli kampanyalarla birlikte toplam destek tutarını 90-100 bin TL’ye kadar çıkarmıştı.

PROMOSYONDA YENİ ZİRVE

Faizsiz kredi ile birlikte yüksek avantaj sunan bankaların haricinde normal promosyon ödemelerinde de zirve değişti. Bir banka 15 Nisan tarihi itibarıyla 1 ay süre ile başlattığı kampanya ile birlikte emeklilere toplamda 40.000 TL’ye varan ödeme yapmaya başladı.

‘ZİRVE KAMPANYALAR DİĞER BANKALARA REFERANS OLUR’

Promosyonda 40.000 TL barajı da aşılmış oldu. Peki diğer bankalar için de bu tutar öncü olacak mı? Emekliye temmuz zammıyla birlikte yeni promosyonlar ne kadar olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Promosyonda 40.000 TL seviyesinin görülmesi bankalar arasında rekabetin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Bu tür “zirve kampanyalar” genellikle diğer bankalar için referans olur. Özel bankaların müşteri çekmek için hızlı reaksiyon verdiğini, Kamu bankalarının ise daha kontrollü ama kademeli artış yaptığını gözlemlemekteyiz.

Mayıs–Haziran dönemi enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte yeni emekli zammı da yaklaşık olarak belli olacağından bankaların yeni maaş beklentisi üzerinden promosyon tutarlarını belirleyeceğini söyleyebiliriz.

TEMMUZ SONRASI PROMOSYONLAR NE OLUR?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, promosyonları doğrudan etkiler çünkü bankalar ödemeyi maaş tutarına göre belirler. Maaş artışıyla birlikte promosyon dilimleri yukarı taşınır. 40.000 – 55.000 TL arası standart promosyonda ek kampanyalarla ödemelerde daha yukarı seviyeler beklenebilir. Özellikle yüksek maaşlı emekliler için rekabet daha sert olacaktır.

FAİZSİZ KREDİ İLE BİRLİKTE SUNULAN PROMOSYON PAKETLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Bu paketler aslında doğrudan promosyon değil, toplam müşteri kazanım maliyeti stratejisidir. Bankalar şunları birlikte sunuyor: Nakit promosyon, faizsiz kredi, kredi kartı harcama bonusları.

Toplam paketlerin 110.000 – 120.000 TL seviyesine çıkması mümkün. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, faizsiz kredilerin genelde kısa vadeli ve sınırlı tutarlı olmaları ve otomatik ödeme, kart kullanım vaadi vb. taahhütlerle şartların ağırlaşabileceğidir. Bu açıdan tüm maliyetler iyice incelenmeli, sıfır faiz derken farklı yöntemlerle faiz ödemesi yapılmamasına dikkat edilmelidir.

DAHA YÜKSEK ÖDEME İÇİN TEMMUZ SONRASI MI BEKLENMELİ?

Bu tamamen emeklinin durumuna bağlıdır. Eğer acil nakit ihtiyacı varsa mevcut banka promosyonu düşükse yeni kampanya gerçekten yüksek avantaj sunuyorsa hemen yeni promosyon anlaşması sağlanabilir.

Eğer maaşınız en düşük emekli maaşına yakın değilse ve temmuz dönemi beklenebilir. Şu an düşük promosyondaysanız geçiş yapılabilir. Ama iyi bir seviyedeyseniz Temmuz sonrasını görmek daha avantajlı. Kısaca özetlemek gerekirse bankalar arasında rekabet henüz zirveye ulaşmış değil. Temmuz zammı, promosyonlarda yeni bir sıçrama noktası olacak. En yüksek kazanç için doğru zamanlama kritik.”