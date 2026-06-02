Emekli ve memur zammı için kritik hesap!

Milliyet.com.tr/ÖZEL Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede hem mayıs ve haziran enflasyonuna ilişkin beklentileri hem de emekli ve memur maaşlarında ortaya çıkabilecek zam senaryolarını anlattı.

Bayram’a göre yılın ilk beş aylık döneminde oluşan tablo, maaş artışlarının vatandaşın cebinde hızla eridiğini gösteriyor. Özellikle enerji fiyatları, küresel jeopolitik riskler, gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma; maaşlara yapılacak yeni artışları daha da kritik hale getirdi.

“4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 14,64 OLDU”

Ekonomist Muhammet Bayram, 2026 yılının ocak, şubat, mart, nisan aylarını kapsayan toplam enflasyonun yüzde 14,64 seviyesine ulaştığını belirtti. Bayram, bu oranın yılbaşında emekli ve memurlara yapılan zamların önemli ölçüde eridiğini gösterdiğini söyledi.

Bayram, yılın başında emekli ve memurların 2025’in son 6 aylık enflasyonuna göre yüzde 16,67 oranında zam farkı aldığını hatırlatarak, mevcut enflasyon tablosunun bu artışı kısa sürede neredeyse tükettiğine dikkat çekti.

“Mayıs enflasyonuyla birlikte alınan zamların önemli bölümü erimiş olacak. Haziran ayında oluşacak enflasyon farkı da memur ve emeklinin maaş hesabına doğrudan yansıyacak” değerlendirmesinde bulundu.

MAYIS ENFLASYONU İÇİN KRİTİK ARALIK: YÜZDE 1,50 İLE YÜZDE 2

Bayram, mayıs ayı enflasyonunda beklentilerin yüzde 1,50 ile yüzde 2 aralığında yoğunlaştığını söyledi. İstanbul enflasyonunun yüzde 1,50 civarında gelmesinin, Türkiye geneli enflasyon için de önemli bir işaret verdiğini ifade etti.

Ancak Bayram’a göre mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,50’nin üzerinde, yüzde 2’ye yakın bir seviyede gerçekleşme ihtimali de güçlü.

Bu beklentinin arkasında ise birkaç temel neden bulunuyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve İran-İsrail-ABD hattında yaşanan savaş riskinin enerji maliyetlerini yüksek tutması, mayıs enflasyonu üzerinde baskı oluşturan ana başlıklar arasında gösteriliyor.

“ENERJİ FİYATLARI YÜKSEK KALIRSA ENFLASYON DA YÜKSEK GELEBİLİR”

Bayram, küresel enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekti. Özellikle savaş ve jeopolitik gerilimlerin petrol ve enerji fiyatlarını yukarıda tuttuğunu belirten Bayram, bu durumun üretimden ulaşıma, gıdadan temel tüketim ürünlerine kadar geniş bir alanda fiyatları etkilediğini söyledi.

Bayram’a göre enerji fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanmadan enflasyonun hızlı şekilde gerilemesi zor. Ancak savaş riskinin azalması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda haziran ayından itibaren enflasyonda daha olumlu bir tablo görülebilir.

HAZİRAN BEKLENTİSİ: AYLIK ENFLASYON YÜZDE 1’E YAKLAŞABİLİR

Ekonomist Bayram, haziran ayı için daha iyimser bir tablo çizdi. Savaşın tam anlamıyla bitmesi, ateşkesin nihai hale gelmesi ve enerji fiyatlarının düşmesi durumunda enflasyonun hızlı şekilde gerileyebileceğini söyledi.

Bayram, bu senaryoda aylık enflasyonun yüzde 1 seviyelerine kadar inebileceğini ifade etti. Ancak bunun için enerji maliyetlerinde rahatlama, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve piyasalarda güven ortamının güçlenmesi gerekiyor.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 6 AYLIK ZAM HESABI

Milyonlarca emekli ve memurun asıl merak ettiği konu ise temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranı. Bayram’a göre mayıs ve haziran enflasyonunun beklenen aralıkta gelmesi halinde 6 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 18 ile yüzde 19 arasında oluşabilir.

Bu tablo, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan maaş artışı anlamına gelecek. Çünkü emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranına göre güncelleniyor.

Memurlar için ise hesap biraz daha farklı işliyor. Bayram, memurların toplu sözleşme farkı nedeniyle 6 aylık toplam enflasyonun tamamını doğrudan alamayacağını belirtti. Bu nedenle memurların zam oranının yüzde 15 ile yüzde 16 seviyelerinde oluşabileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN: 23 BİN-25 BİN TL

Bayram’ın en dikkat çeken açıklamalarından biri de en düşük emekli maaşına ilişkin oldu. Mevcut durumda 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı için temmuz başında yeni bir artış beklentisi olduğunu söyleyen Bayram, bu tutarın 23 bin TL ile 25 bin TL arasında oluşabileceğini tahmin etti.

Bayram, “20 bin TL olan en düşük emekli maaşının haziran sonu itibarıyla, yani temmuz başında 23 bin TL ila 25 bin TL arasında oluşacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu beklenti, özellikle en düşük maaş alan milyonlarca emekli için kritik önem taşıyor. Ancak Bayram’a göre sorun yalnızca taban aylığın artırılmasıyla çözülmüyor.

KÖK MAAŞ SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Emekli maaşlarında en çok tartışılan başlıklardan biri kök maaş meselesi. Bayram da açıklamasında bu konuya özellikle dikkat çekti. Bayram’a göre en düşük emekli maaşının artırılması, kök maaşı düşük olan emeklilerin tamamına gerçek anlamda zam yapılması anlamına gelmiyor. Çünkü birçok emeklinin kök maaşı, belirlenen taban aylığın altında kalıyor. Devlet bu farkı tamamlıyor ancak zam kök maaşa yansımadığı için emekliler ilerleyen dönemlerde beklenen artıştan tam olarak faydalanamıyor.

Örneğin bir emeklinin zam sonrası maaşı 19 bin TL’ye çıkıyorsa ve en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirleniyorsa, bu kişi yalnızca 20 bin TL’ye tamamlanıyor. Ancak bu fark gerçek bir kök maaş artışı olmadığı için sonraki zam dönemlerinde sorun devam ediyor. Bayram’a göre kalıcı çözüm, tüm emeklilerin kök maaşlarına seyyanen artış yapılması.

“ASIL ÇÖZÜM SEYYANEN ZAM”

Bayram, emekliler arasında yüksek maaş-düşük maaş ayrımı yapılmadan, tüm emeklilerin kök maaşlarına seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti.

Bu adımın hem düşük maaşlı hem de daha yüksek maaş alan emeklilerin enflasyon farkından daha sağlıklı faydalanmasını sağlayacağını söyledi. Bayram’a göre sadece en düşük emekli maaşını artırmak, kısa vadede rahatlama sağlasa da kök maaş problemini tamamen ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle kök maaşa yapılacak bir artış, maaş sistemindeki en temel sorunun çözümü için kritik görülüyor.

“YIL SONUNDA SEYYANEN ZAM GELEBİLİR”

Ekonomist Muhammet Bayram, seyyanen zam konusunda dikkat çeken bir tarih verdi. Bayram, kısa vadede böyle bir artış beklemediğini ancak yıl sonu itibarıyla seyyanen zam ihtimalinin güçlenebileceğini söyledi.

Bayram, özellikle AK Parti’nin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle emekli ve memurlara yönelik önemli projeler ve müjdelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bayram’a göre bu kapsamda açıklanacak bir paket, emekli ve memurların maaş sorununu daha kalıcı şekilde çözmeyi hedefleyebilir.

“EMEKLİ VE MEMUR REFAH PAYI BEKLİYOR”

Bayram, emekli ve memurların yalnızca enflasyon farkı değil, refah payı da beklediğini söyledi. Çünkü mevcut ekonomik şartlarda yalnızca enflasyon kadar yapılan artışlar, vatandaşın alım gücünü artırmak yerine çoğu zaman sadece mevcut kaybı telafi etmeye çalışıyor.

Bayram’a göre enflasyonun vatandaş üzerindeki en büyük etkisi, cebindeki paranın değerini eritmesi. Maaşlara yapılan artışlar kısa sürede fiyat artışları karşısında etkisini kaybediyor.

Bu nedenle emekli ve memur kesimi, enflasyon farkına ek olarak refah payı veya kök maaşa seyyanen artış beklentisi içinde.

FAHİŞ FİYAT VE GIDA VURGUSU

Bayram, enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını ancak fahiş fiyatlarla mücadelede daha güçlü bir sürece ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özellikle gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Bayram, geçen yılki gibi don veya kuraklık gibi sert arz şokları olmamasına rağmen gıda fiyatlarında yükseliş yaşanmasını “akıl ve mantıkla izah edilemeyecek” bir durum olarak değerlendirdi.

Bayram’a göre gıda tarafındaki fiyat artışlarının daha yakından denetlenmesi ve fahiş fiyatla mücadelenin artırılması gerekiyor.

YÜKSEK FAİZ POLİTİKASI SÜRÜYOR

Bayram, enflasyonla mücadele kapsamında yüksek faiz politikasının devam ettiğini de hatırlattı. Ancak yüksek faizin tek başına yeterli olmayabileceğini, özellikle piyasa denetimleri, enerji fiyatları, gıda maliyetleri ve beklenti yönetiminin de enflasyonla mücadelede önemli rol oynadığını belirtti.

Bayram’a göre enflasyonla mücadele sadece para politikasıyla değil, sahadaki fiyatlama davranışlarının kontrol altına alınmasıyla da desteklenmeli.