Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı

Milliyet.com.tr/ ÖZEL SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede temmuz zammı için dikkat çeken hesaplamayı paylaştı. Nisan ayına kadar kesinleşen enflasyon ve Merkez Bankası beklenti anketindeki mayıs-haziran tahminleriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 18,5 seviyesine çıkabileceği belirtildi.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentilere dikkat çekti. Ankette mayıs ayı enflasyon beklentisi yaklaşık yüzde 1,8, haziran ayı beklentisi ise yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde yer aldı.

Yılmaz’a göre, nisan ayına kadar kesinleşen yüzde 14,64’lük veri üzerine mayıs ve haziran beklentileri de eklendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 18,5 seviyesine ulaşabilir.

Emin Yılmaz, emekli maaşlarında sosyal güvenlik sisteminde enflasyon oranının belirleyici olduğunu vurguladı. Bu hesaba göre temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,5 civarında artış yapılması gündeme gelebilir.

Yılmaz, bu oranın kesin zam olmadığını, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla nihai tablonun ortaya çıkacağını belirtti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE FARKLI HESAP

Memur ve memur emeklileri için hesaplama ise farklı ilerliyor. Çünkü bu grupta yalnızca enflasyon değil, toplu sözleşme zammı da devreye giriyor.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, 2026’nın ilk yarısı için memurlara yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanıyor. İlk 6 ay için verilen yüzde 11’lik artış peşin kabul edildiği için, oluşan enflasyon farkı ayrıca hesaplanıyor.

Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için temmuz artışının yüzde 14,23 seviyesinde oluşabileceği ifade edildi.

KRİTİK TARİH: TEMMUZ

Emekliler, memurlar ve memur emeklileri için kesin zam oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Şu anki tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 14,23 oranında artış ihtimali öne çıkıyor.

İŞTE TAHMİNİ ALINACAK EN DÜŞÜK MAAŞLAR

Emin Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre en düşük memur maaşının 73 bin 500 TL'ye çıkması bekleniyor. Yılmaz bu oranlara göre en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin TL’ye çıkabileceğini söyledi.