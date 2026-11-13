Emeklilere 35 bin TL fırsatı! Bankalarda promosyon yarışı kızıştı

HABER MERKEZİ Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında rekabet giderek artıyor. 2026 yılının sonuna yaklaşılırken bankalar, emekli müşterileri bünyelerine katmak ve mevcut müşterilerini korumak için promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Nakit ödemelere eklenen fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve müşteri getirme gibi avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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Özellikle 2027 yılı ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış öncesinde bankaların yeni müşteri kazanma yarışına girdiği belirtiliyor. Emekliler ise hangi bankanın daha yüksek promosyon sunduğunu ve mevcut bankalarını değiştirmeleri durumunda ne kadar ödeme alabileceklerini araştırıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, CNN Türk canlı yayınında emekli promosyonlarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bankalar arasındaki rekabetin neden arttığını açıklayan Elmen, promosyon tutarlarından banka değiştirme şartlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

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EMEKLİ PROMOSYONLARINDA 35 BİN TL DÖNEMİ

Emeklilere yönelik banka promosyonlarının 2026 yılının kasım ayında 35 bin TL'ye kadar ulaşabildiğini belirten Melis Elmen, bankaların farklı kampanyalarla emekli müşterileri çekmeye çalıştığını söyledi.

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Elmen, bankaların yalnızca maaş taşıma karşılığında sundukları ana promosyon tutarlarının yanı sıra çeşitli ek koşullarla toplam ödemeyi yükselttiklerini ifade etti.

Bazı bankaların 12 bin TL nakit promosyonla başlayan tekliflerini ek avantajlarla 35 bin TL seviyesine kadar çıkardığını belirten Elmen, diğer bankaların ise daha yüksek ana promosyon tutarı sunmasına rağmen toplam ödeme için daha düşük bir üst sınır belirlediğini anlattı.

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Bu nedenle emeklilerin banka seçerken yalnızca açıklanan en yüksek promosyon rakamına bakmaması gerektiğini vurguladı.

BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, bankaların farklı promosyon modellerini örneklerle açıkladı. Elmen'in verdiği örnek karşılaştırmaya göre bankaların sunduğu ana promosyon tutarları ve ek avantajlarla ulaşılabilecek toplam ödemeler değişiklik gösteriyor.

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Elmen, bu örneklerde bankaların toplam promosyon tutarlarının 12 bin TL ile 35 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

35 BİN TL PROMOSYON İÇİN EK ŞARTLAR VAR

Promosyon kampanyalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri ek ödeme şartları. Melis Elmen, bazı bankaların emekli maaşını taşıyan müşterilerine temel promosyon ödemesinin yanı sıra çeşitli işlemler karşılığında ek avantajlar sunduğunu söyledi.

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Elmen'in verdiği örneğe göre bankalar, otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya yeni müşteri kazandırılması karşılığında promosyon tutarını artırabiliyor.

Bir banka 12 bin TL ana promosyonla başladığı kampanyasında fatura talimatları, kredi kartı ve müşteri getirme gibi koşullarla toplam avantajı 35 bin TL'ye kadar yükseltebiliyor.

Buna karşılık bazı bankalar daha yüksek bir ana promosyon sunarak ek işlem şartlarını sınırlı tutabiliyor. Bu nedenle emeklilerin kendileri için en avantajlı teklifi belirlerken nakit promosyon ile ek koşullara bağlı ödemeleri ayrı ayrı değerlendirmesi gerekiyor.

PROMOSYON YARIŞI NEDEN HIZLANDI?

Kasım ayında bankaların promosyon tekliflerini artırmasının nedenlerine değinen Elmen, ocak ayında emekli maaşlarında yapılacak güncellemeye dikkat çekti.

Yeni yılda emekli aylıklarına enflasyon farkı doğrultusunda zam yapılacağını hatırlatan Elmen, maaş tutarlarındaki yükselişin bankaların promosyon kampanyalarını da etkileyebileceğini söyledi.

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Bankaların bu nedenle yıl bitmeden daha fazla emekli müşteriyi bünyelerine katmak istediğini belirten Elmen, maaş ödemelerinin bankalar açısından düzenli para girişi anlamına geldiğini ifade etti.

Elmen'e göre bankalar, ocak ayında oluşabilecek yeni promosyon rekabetini de dikkate alarak şimdiden daha cazip kampanyalar hazırlıyor.

YENİ YILDA PROMOSYONLAR DAHA DA ARTABİLİR

Emekli promosyonlarının 2027 yılında nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Melis Elmen, ocak ayında emekli maaşlarının güncellenmesiyle birlikte bankaların promosyon tutarlarını yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

Bankaların mevcut kampanyalarda dahi kredi kartına puan tanımlama gibi ek avantajlar sunmaya başladığını ifade eden Elmen, bu uygulamaların toplam kazanımı artırabildiğini söyledi.

Örneğin bazı bankaların belirli tutarda nakit promosyonun yanında kredi kartı alınması durumunda alışverişlerde kullanılabilecek ek puanlar tanımlayabildiğini anlattı.

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Elmen, bu nedenle bankaların sunduğu avantajların yalnızca nakit ödemeler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİLER BANKA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin merak ettiği sorulardan biri de mevcut bankalarını değiştirip değiştiremeyecekleri. Melis Elmen, emekli promosyonlarında genel olarak üç yıllık maaş alma taahhüdü bulunduğunu hatırlattı.

Ancak taahhüt süresi tamamlanmadan da banka değişikliğinin mümkün olabileceğini belirten Elmen, daha önce alınan promosyonun kullanılmayan süreye karşılık gelen bölümünün iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Örneğin üç yıllık taahhüdünün iki yılını tamamlayan bir emeklinin, kalan bir yıllık döneme karşılık gelen promosyon tutarını geri ödeyerek başka bir bankaya geçebileceğini ifade etti. Bununla birlikte banka değişikliğinin her emekli için aynı ölçüde avantajlı olmayabileceğine dikkat çekti.

KREDİ VE KART BORCU OLANLAR DİKKAT!

Banka değiştirmek isteyen emeklilerin yalnızca promosyon farkını değil, mevcut bankalarına olan yükümlülüklerini de hesaba katması gerekiyor.

Elmen, bazı durumlarda kredi borcu veya promosyon kampanyasına bağlı kredi kartı yükümlülüklerinin banka değişikliği sürecini etkileyebileceğini söyledi. Özellikle mevcut bankasından kredi kullanan emeklilerin sözleşme şartlarını incelemesi gerektiğini belirtti.

Yeni bankanın daha yüksek promosyon sunmasının tek başına kazanç anlamına gelmeyebileceğini ifade eden Elmen, olası iade tutarlarının ve ek maliyetlerin hesaplanmasını önerdi.

35 BİN TL İÇİN BANKA DEĞİŞTİRMEK MANTIKLI MI?

Melis Elmen, banka değiştirme kararının kişisel koşullara göre verilmesi gerektiğini belirterek örnek bir hesaplama yaptı. Mevcut bankasından daha önce 10 bin TL promosyon alan ve üç yıllık taahhüdünün iki yılını tamamlayan bir emeklinin, başka bir bankanın sunduğu 35 bin TL'lik kampanyaya geçmek isteyebileceğini anlattı.

Ancak böyle bir durumda kalan taahhüt süresine ilişkin promosyon iadesinin ve varsa kredi yükümlülüklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Elmen, mevcut bankasına önemli miktarda borcu bulunan emeklilerin yeni promosyondan bekledikleri kazancı elde edemeyebileceğini, buna karşılık borcu bulunmayan veya düşük tutarda yükümlülüğü kalan kişiler açısından banka değiştirmenin daha avantajlı olabileceğini ifade etti.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN PROMOSYONU DEĞİŞEBİLİR

Emekli promosyonlarında alınan aylığın tutarı da belirleyici oluyor. Melis Elmen, dul ve yetim aylığı alan kişilerin promosyon tutarlarının hak sahipliği oranlarına göre farklılaşabileceğini belirtti.

Yüzde 25, yüzde 50 veya yüzde 75 oranında aylık alan hak sahiplerinin maaş tutarları farklı olduğu için bankaların sunduğu promosyon miktarlarının da değişebileceğini ifade etti.

Bu nedenle emeklilerin ve hak sahiplerinin promosyon başvurusu öncesinde kendilerine uygulanacak maaş aralığını ve kampanya şartlarını öğrenmeleri önem taşıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON İÇİN NE YAPILMALI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin bankaların tekliflerini karşılaştırması gerektiğini söyledi.

Emeklilerin farklı bankaların müşteri temsilcileriyle görüşerek ana promosyon tutarlarını, ek avantajları ve taahhüt şartlarını öğrenebileceğini belirtti.

Özellikle banka değişikliği yapacak kişilerin mevcut bankalarına iade etmeleri gereken tutarı önceden hesaplaması gerektiğini vurguladı. Kasım ayında 35 bin TL'ye kadar ulaşan promosyon kampanyalarının ardından gözler yeni yıl tekliflerine çevrildi.

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artışın bankaların promosyon politikalarına nasıl yansıyacağı merak edilirken, emeklilerin kampanyaları karşılaştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği belirlemesi önem taşıyor.