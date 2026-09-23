Emeklilere banka promosyonunda son tarih! Rakamlar değişti

Milliyet.com.tr/ÖZEL Bankaların emekli maaşı promosyon kampanyalarında geri sayım başladı. SGK uzmanı Emin Yılmaz, 30 Eylül 2026’ya kadar devam eden kampanyalarda bazı bankaların promosyon tutarlarının 35 bin TL seviyesine ulaştığını belirterek, emeklilerin sözleşme şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, ocak ayında maaş artışlarıyla birlikte promosyon rakamlarının da yükselebileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında hareketlilik devam ediyor. Emekli maaşını farklı bankaya taşıyarak ek ödeme almak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu kampanyaları karşılaştırırken uzmanlardan da önemli uyarılar geliyor.

SGK uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, mevcut promosyon kampanyalarının 30 Eylül 2026 Salı gününe kadar devam edeceğini belirterek, emeklilerin sadece rakama değil, kampanya şartlarına da dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

EN YÜKSEK PROMOSYON 35 BİN TL’YE ULAŞTI

Bankalar, emekli müşterilerini kendi bünyelerine çekebilmek için çeşitli promosyon kampanyaları düzenliyor. Bazı bankalarda toplam promosyon tutarlarının 35 bin TL seviyesine kadar çıktığını belirten Yılmaz, bu rakama ulaşmak için yalnızca maaş taşımanın yeterli olmayabileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yılmaz, yüksek promosyon ödemeleri için bankaların bazı ek koşullar talep edebildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“En yüksek banka promosyonu 35 bin TL’yi bulmakta. Ancak bu rakama ulaşmak için sadece emekli maaşının ilgili bankadan alınması yeterli olmayabiliyor. Bankalar ek olarak fatura otomatik ödeme talimatı, sigorta poliçesi, kredi kartı kullanımı gibi bazı şartlar sunabiliyor.”

Haberin Devamı

EMEKLİLER SÖZLEŞME SÜRESİNİ BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİL

Banka promosyonlarında en çok merak edilen konulardan biri de sözleşmesi devam eden emeklilerin yeni fırsatlardan yararlanıp yararlanamayacağı.

SGK uzmanı Emin Yılmaz, emeklilerin banka değişikliği konusunda cayma hakkı bulunduğunu belirterek, mevcut sözleşmenin sona ermesini beklemeden de yeni bir bankaya geçiş yapılabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Yılmaz, uygulamayı şu sözlerle anlattı: “Önceki bankayla belirli süreli promosyon sözleşmesi yapan bir emekli, kalan süreye ilişkin aldığı promosyon tutarını iade ederek başka bir bankayla yeni sözleşme yapabilir. Böylece daha yüksek promosyon fırsatından yararlanabilir.”

BANKALAR İÇİN 17 MİLYON EMEKLİ BÜYÜK MÜŞTERİ POTANSİYELİ

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğunu belirten Yılmaz, bu kitlenin bankalar açısından önemli bir müşteri grubu oluşturduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Bankaların emekli maaş müşterilerini uzun vadeli bankacılık ilişkisine dönüştürmek istediğini belirten Yılmaz, promosyon kampanyalarının yalnızca nakit ödeme değil, aynı zamanda yeni müşteri kazanma stratejisi olduğunu dile getirdi.

“TÜM BANKALARIN ŞARTLARINI KARŞILAŞTIRIN” UYARISI

Emeklilere tercih yapmadan önce detaylı araştırma yapmaları çağrısında bulunan Yılmaz, en yüksek görünen promosyon tutarının her zaman en avantajlı seçenek olmayabileceğini söyledi.

Bankaların sunduğu ek şartların ve taahhüt sürelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Tüm bankaları iyi analiz edip ona göre tercih yapmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA PROMOSYONLAR ARTABİLİR

Emekli maaşlarının her 6 ayda bir enflasyon oranlarına göre yeniden belirlendiğini hatırlatan Emin Yılmaz, maaş artışlarının banka promosyonlarına da yansıyabileceğini ifade etti.

Yılmaz, ocak ayında yapılacak maaş düzenlemeleri sonrasında promosyon rakamlarında artış beklentisi olduğunu belirterek şu tahminde bulundu:

Haberin Devamı

“Bir sonraki ocak 2026 emekli maaş farkı döneminde tahminlerim doğrultusunda yüzde 8,70 ile yüzde 10,06 arasında bir enflasyon verisi açıklanabilir. Bu doğrultuda yaklaşık 35 bin TL seviyesindeki banka promosyonlarının 3 bin 500 TL civarında artarak 38 bin 500 TL seviyelerine ulaşması mümkün olabilir.”

EMEKLİLER KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, banka promosyonu seçerken sadece toplam ödeme miktarının değil, şu noktaların da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor:

Promosyon için istenen ek şartlar

Kredi kartı kullanım zorunluluğu

Otomatik fatura talimatı koşulları

Sigorta ürünleri şartı

Taahhüt süresi

Bankanın sunduğu diğer avantajlar

Emekliler, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği belirleyebilecek. Promosyon yarışının ise önümüzdeki dönemde maaş artışlarıyla birlikte daha da hareketlenmesi bekleniyor.