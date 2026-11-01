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UzmanparaÇalışana yeni maaş modeli! Sosyal güvenlik sisteminde reform: Emeklilik detayı
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Çalışana yeni maaş modeli! Sosyal güvenlik sisteminde reform: Emeklilik detayı

01.11.2026 - 11:12 | Son Güncellenme:

#Aylık Bağlama Sistemi#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#İstihdam

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, milyonlarca çalışanın emekliliğini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme için hazırlık yapılacak. Sosyal güvenlik sisteminde planlanan reformla birlikte maaş hesaplamalarında önemli değişikliklerin önü açılacak.

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Çalışana yeni maaş modeli Sosyal güvenlik sisteminde reform: Emeklilik detayı

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

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Bu doğrultuda, reform alanlarının belirlenmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak çalışmalar yürütülecek.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek aylık bağlama sistemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.

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MİKRO SİGORTA PROGRAMLARI GELİŞTİRİLECEK

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Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.

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Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Halihazırda kapsamda bulunmayan gruplara yönelik mikro sigorta programlarının geliştirilmesi yönünde çalışma yapılacak.

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Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İşverenlerin SGK nezdinde yürüttüğü tüm iş ve işlemlere tek bir platform üzerinden erişebilmelerine olanak sağlanacak. Kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak.

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Sosyal güvenlik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için istihdam teşvikleri gözden geçirilecek, hizmet sunumunun kalitesi artırılacak.

Sektörlere ve işyerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla uyarı gönderilecek.

Sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek.

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Aylık bağlama sistemi, çalışanların prim ödeme süreleri ve sigortaya bildirilen kazançları esas alınarak emeklilikte alacakları maaşın hesaplanmasını sağlayan yöntemdir.

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