Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEmlakçılardan ev kiralayacak öğrencilere "depozito" uyarısı
HaberlerUzmanpara

Emlakçılardan ev kiralayacak öğrencilere "depozito" uyarısı

28.08.2026 - 12:02 | Son Güncellenme:

#Kira Sözleşmesi#Depozito#Emlak

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, emlak piyasasında hareketli bir dönemin yaşandığını belirterek, "Kira sözleşmesinin depozito kısmına 'kira bedeli' ifadesi yazılmalıdır. Depozito Türk lirası cinsinden ödendiyse evi boşaltırken kiranın güncel değerinden iade alabilir." dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Emlakçılardan ev kiralayacak öğrencilere depozito uyarısı

Akçam,  kiralık konut piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Üniversite kayıtları ve tayin dönemi nedeniyle konut piyasasında hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Akçam, ekim ayına kadar piyasadaki bu hareketliliğin devam edeceğini söyledi. Akçam, bu dönemde kiralık konutlara talebin arttığını dile getirerek, "Özellikle son 10-15 gündür kira ücretlerinde yüzde 5-10 artış söz konusu." diye konuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Konut kiralayacak öğrencilere yönelik uyarıda bulunan Akçam, şöyle devam etti:

"Kira kontratı tesis ederken kesinlikle ev sahibiyle yüz yüze görüşülmelidir. Eğer ev sahibi şehir dışında veya yurt dışındaysa mutlaka vekaletname istenmelidir. Kira kontratına artış oranı açıkça yazılmalıdır. Kira artışı, devletin her ay açıkladığı oranlar üzerinden yapmalılar. Sözleşmeyi ya bir hukukçudan ya da bir emlak danışmanından görüş alarak imzalasınlar."

Akçam, kiralamalarda en çok gündeme gelen konuların başında da depozitonun yer aldığına işaret ederek, "Kira sözleşmesinin depozito kısmına 'kira bedeli' ifadesi yazılmalıdır. Depozito Türk lirası cinsinden ödendiyse evi boşaltırken kiranın güncel değerinden iade alınabilir. En çok problem yaşanan noktalardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu noktada çok dikkat edilmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Küresel piyasalar Fed Başkanı Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya odaklandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKüresel piyasalar Fed Başkanı Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya odaklandıHaberi Görüntüle

"KİRA ÖDEMELERİ BANKA KANALIYLA YAPILMALI"

Haberin Devamı

Kira ödemelerinin kesinlikle banka kanalıyla ve gerçek değerinden yapılması gerektiğini belirten Akçam, bu noktada "e-kontrat" sisteminin önem taşıdığını söyledi.

Haberin Devamı

Akçam, şu anda bu sistemin tercihen kullanıldığını ve yakın zamanda zorunluluk getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"e-Kontrat sistemi zorunlu hale gelirse devletin denetimi olacak, vergi kayıp-kaçağı, kiracının ve ev sahibinin tüm hareketleri tek noktadan tespit edilecek. Bir taraftan kiracıları korurken mülk sahiplerini de korumak gerekiyor. Çünkü art niyetli kiracılar da var."

 

 

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiyenin son hamlesi dünyada yankılandı Kritik noktaya işaret ettiler: Ankaradan açılan kapı
Türkiye'nin son hamlesi dünyada yankılandı! Kritik noktaya işaret ettiler: 'Ankara'dan açılan kapı'
Suriyede dikkat çeken karar Şara imzayı attı: YPG elebaşı Mazlum Abdiye yeni görev
Suriye'de dikkat çeken karar! Şara imzayı attı: YPG elebaşı Mazlum Abdi'ye yeni görev
Galatasaray için Noa Lang iddiası Bonservis teklifi belli oldu
Galatasaray için Noa Lang iddiası! Bonservis teklifi belli oldu
Yenidoğana şifadan çok zarar Anadolunun asırlık geleneği: Ter kokmasın diye bebeği tuzluyorlar
'Yenidoğana şifadan çok zarar!' Anadolu'nun asırlık geleneği: Ter kokmasın diye bebeği tuzluyorlar
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAtina ve Güney Lefkoşa’nın cahil faşist sorunu
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüPeki bu işin sorumlusu kim?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşYeni Suriye, yeni bölge, yeni dünya
Mehmet Tez
Mehmet TezDolly Parton’ın ardından
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKonuşulan saçlar
İlgili Haberler
İzmir’de MMA şampiyonuna silahlı saldırı Doğan sen misin deyip ateş etti
İzmir’de MMA şampiyonuna silahlı saldırı! 'Doğan sen misin?' deyip ateş etti
Pitbull saldırısından parmağını kaybetti: Yetişmeselerdi ölecektim
Pitbull saldırısından parmağını kaybetti: Yetişmeselerdi ölecektim
Son dakika... Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak gözaltına alındı
Son dakika... Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak gözaltına alındı
Barcelona’nın KKTC’deki futbol kampına Rum tarafından engeli Kasapoğlu: Bu ilkel zihniyeti kınıyorum
Barcelona’nın KKTC’deki futbol kampına Rum tarafından engeli! Kasapoğlu: Bu ilkel zihniyeti kınıyorum