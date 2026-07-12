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UzmanparaEmtia piyasalarında sert yükseliş! Arz ve üretim endişesi baskı yaratıyor
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Emtia piyasalarında sert yükseliş! Arz ve üretim endişesi baskı yaratıyor

12.07.2026 - 12:54 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Altın#Metaller

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artması ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla Brent petrol fiyatlarında 4 haftalık düşüş eğilimi sona erdi.

Emtia piyasalarında sert yükseliş Arz ve üretim endişesi baskı yaratıyor

Emtia piyasasında tamamlanan haftada arz endişeleri, hava olayları ve iklimsel etkilerle sert yükselişler görülürken, artan jeopolitik gerilimlerden dolayı değerli metaller negatif ayrıştı. Emtia piyasasında tamamlanan haftada arz endişeleri, hava olayları ve iklimsel etkilerle sert yükselişler görülürken, artan jeopolitik gerilimlerden dolayı değerli metaller negatif ayrıştı.

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Bu dönemde tarım grubunda ve baz metallerdeki yükselişler dikkati çekti.Değerli metallerde geçen hafta ons bazında fiyatlar, altında yüzde 1,3, gümüşte yüzde 3,9, platinde yüzde 0,6 değer kaybederken, paladyumda yüzde 0,5 değer kazandı.

ARTAN RİSK DOLARI GÜÇLENDİRDİ

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Orta Doğu'da tırmanan gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesi sonrasında güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı haftayı düşüşle tamamladı. Petrol fiyatlarındaki sıçramanın Fed'in faiz artırımının zamanlamasını öne çekebileceğine yönelik haberler de değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

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Fosil yakıtlı otomobillere talebin azalacağına ve elektrikli araçlara talebin artacağına yönelik öngörüler bu yıl paladyum fiyatları üzerinde sert satış baskısı oluşturdu. Analistler, yatırımcıların aşırı düşüşlerden dolayı paladyumda alım fırsatı bulduğunu söyledi.

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AZALAN STOKLAR BAZ METAL FİYATLARINI YUKARI YÖNLÜ ETKİLEDİ

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Baz metallerde tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 1,2, nikelde yüzde 2,3 çinkoda yüzde 1,9, alüminyumda yüzde 2,1, kurşunda yüzde 1,1 değer kazandı. Orta Doğu'daki çatışmalarla alüminyum tedarikindeki sıkıntıların devam edeceğine ilişkin endişeler alüminyum fiyatlarında yükselişe neden oldu. Çin'de bakır ve alüminyum stoklarında görülen düşüşler de söz konusu ürünlerin fiyatlarını destekledi.

Güney Kore'de madencilik şirketi Young Poong Corporation tarafından işletilen büyük bir çinko eritme tesisinde çıkan yangın haberlerinin ardından çinko fiyatları arz endişeleriyle arttı. Endonezya'nın nikel kotasında sınırlamaya gitmesi de nikel fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

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BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE ARTTI

Enerji grubunda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,5 değer kazanırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 2,8 değer kaybetti.

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmasıyla ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla Brent petrol fiyatlarında 4 haftalık düşüş eğilimi sona erdi. Bölgede barış sürecinin kalıcı olmayabileceğine yönelik endişelerle yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon görünümü ve buna bağlı olarak merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentilerde belirleyici olması bekleniyor. ABD'de doğal gaz stoklarının artması ise doğal gaz fiyatlarının düşmesine neden oldu.

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RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ BUĞDAY FİYATLARININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLDU

Tarım grubunda geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 4,2, soya fasulyesinde yüzde 3,6, buğdayda yüzde 6,6 ve mısırda yüzde 4,3 arttı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 12,1, şekerde yüzde 0,1 ve pamukta yüzde 5,7 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 18,6 artışla tamamladı. Rusya-Ukrayna arasında gerilimin tırmanması buğday, mısır ve pirinç fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

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Rusya'nın Don-Azov Kanalı'ndan buğday tedarikini sınırladığına dair haberler ve ABD Tarım Bakanlığının buğday üretim tahminlerini aşağı çekmesiyle buğday fiyatları sert yükseldi. Küresel pirinç ve mısır stok seviyelerinin azalacağına dair öngörüler de mısır ve pirinç fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu.

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Soya fasulyesi fiyatları da ABD'deki kuraklık endişeleri ve Çin'den gelen güçlü talepten destek buldu. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam’daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair beklentilerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü.

Hem Güney Amerika'da hem de Güneydoğu Asya'da üretilen ürünlerin başında kahve geliyor. Brezilya "arabica" türü kahvede, Vietnam ise "robusta" türü kahvede dünyanın en büyük üreticileri ve ihracatçıları konumunda bulunuyor.

Kahve ağaçlarının çiçeklenmesinin azalması rekoltede düşüş olacağı anlamına geliyor. Bu beklentilerden dolayı kahve fiyatlarında yükseliş görülüyor. El Nino etkisinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da gelecek sezon için kahve fiyatlarında beklentileri yükseltiyor.

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Batı Afrika'da şiddetli yağışların ürünlere zarar vermesi ve El Nino'nun üretimi olumsuz etkileyeceğine yönelik öngörüler, kakao arzına ilişkin kaygıları artırarak fiyatlarda sert yükselişe neden oldu. Öte yandan, ABD'deki kuraklık endişeleri pamuk fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Hindistan'da muson yağışlarının ortalamanın altında olacağına yönelik tahminler de pamuk fiyatlarını yükseltiyor.

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