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UzmanparaEn büyük kuantum bilgisayarı “Arf-Kuantum” TÜBİTAK bünyesinde kuruluyor
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En büyük kuantum bilgisayarı “Arf-Kuantum” TÜBİTAK bünyesinde kuruluyor

14.11.2026 - 15:43 | Son Güncellenme:

#Kuantum Bilgisayar#TÜBİTAK#Teknoloji Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin en büyük kuantum bilgisayarının TÜBİTAK bünyesinde kurulacağını belirterek, “2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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En büyük kuantum bilgisayarı “Arf-Kuantum” TÜBİTAK bünyesinde kuruluyor

HABER MERKEZİ Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda kuantum teknolojilerinde Türkiye’nin teknolojik kapasitesini güçlendirecek yeni projeyi duyurdu.

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Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kuantum teknolojilerinde geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz! Millî Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attık.

2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz.

YÜZDE 100 TAM KONTROL

Yüzde 100 tam kontrol: Kurum içi altyapı sayesinde donanım, veri ve çalıştırılan projelerde geliştirilen tüm fikrî mülkiyet hakları tamamen kendi kontrolümüzde olacak.

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Yapay zekâdan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık optimizasyon problemlerine kadar kritik alanlarda yerli kuantum algoritmaları ve yazılımları geliştireceğiz.

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Üniversitelerimize, araştırma merkezlerimize ve sanayimize dünya standartlarında hesaplama gücü sunarak nitelikli insan kaynağımızı ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemize, bilim dünyamıza ve millî teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun.”

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ARF-KUANTUM BİLGİSAYARI BİRÇOK ALANDA YENİ İMKÂNLAR SUNACAK

TÜBİTAK bünyesinde kurulacak kuantum bilgisayarı, bilimsel araştırmalardan sanayiye kadar birçok alanda yeni imkânlar sunacak. Sistem, yeni ilaçların ve malzemelerin keşif süreçlerini hızlandıracak; enerji, ulaşım ve lojistik alanlarında en verimli çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Yapay zekâ ve siber güvenlik çalışmalarına da güç katacak.

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ÜNİVERSİTELER VE ARAŞTIRMACILAR YARARLANABİLECEK

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Üniversitelere, araştırmacılara, kamu kurumlarına, sanayi kuruluşlarına ve teknoloji girişimlerine hizmet verecek sistemden geniş bir kesimin yararlanması hedefleniyor.

Araştırmacılar, bulundukları şehirden ulusal hesaplama altyapısı TRUBA üzerinden proje başvurusu yaparak kuantum bilgisayarına erişebilecek.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞI GÜÇLENECEK

Proje, Türkiye’nin kuantum teknolojileri alanındaki yetişmiş insan gücünün artırılmasına da katkı sağlayacak. Kritik araştırmalarda dışa bağımlılığın azaltılması, bilimsel çalışmaların ve verilerin Türkiye’de kalması hedefleniyor.

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Kuantum bilişim alanında yerli algoritma ve yazılımların geliştirilmesine imkân sağlayacak yatırım sayesinde Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı güçlenecek.

Türkiye, kuantum bilişim teknolojilerinde dünyanın önde gelen 15 ülkesi arasında yer alma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmış olacak.

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