Son dakika: En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş farkı ödemelerine ilişkin beklenen açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geldi. En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 TL’ye çıkarılmasının ardından oluşan fark tutarlarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

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SGK tarafından yapılan duyuruda, emeklilerin aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. Hak sahipleri, kendileri adına yatırılan tutarları emekli maaşlarını aldıkları banka hesaplarından çekebilecek.

SGK ÖDEME TARİHİNİ DUYURDU

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.”

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Açıklamayla birlikte, maaş artışı sonrasında fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden emeklilerin bekleyişi de sona ermiş oldu.

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FARK ÖDEMELERİ 7 AĞUSTOS’TA HESAPLARDA

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En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, Temmuz ayı maaşını önceki tutar üzerinden alan hak sahipleri için ödeme farkı oluştu. SGK, söz konusu farkların 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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Emeklilerin ödeme alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Fark tutarları, SGK kayıtlarında yer alan bilgiler doğrultusunda hak sahiplerinin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

Emekliler, ödemelerini banka şubelerinden, ATM’lerden veya bankaların sunduğu diğer para çekme kanallarından alabilecek.

KİMLER FARK ÖDEMESİ ALACAK?

Fark ödemesinden, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye çıkarılması kapsamında ödeme almaya hak kazanan emekliler yararlanacak. Temmuz ödeme döneminde yapılan maaş ödemesi ile yeni belirlenen en düşük aylık tutarı arasında fark bulunan hak sahiplerine ek ödeme yapılacak.

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Her emeklinin hesabına yatırılacak tutar aynı olmayabilecek. Ödenecek miktar, kişinin Temmuz ayında aldığı maaşa ve yeni düzenleme sonrasında hak ettiği aylık tutarına göre belirlenecek.

Bu nedenle emekliler, kendilerine yatırılan fark tutarını maaş aldıkları bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM’leri veya hesap hareketleri üzerinden kontrol edebilecek.

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BAŞVURU YAPILMASINA GEREK YOK

SGK’nın açıklamasına göre fark ödemeleri doğrudan banka hesaplarına aktarılacak. Hak sahiplerinin SGK müdürlüklerine gitmesi veya ayrıca dilekçe vermesi gerekmeyecek.

Ödeme işlemleri kurum tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Emeklilerin yalnızca 7 Ağustos 2026 tarihinden itibaren maaş hesaplarını kontrol etmeleri yeterli olacak.

Banka hesabında ödeme görünmeyen veya yatırılan tutarla ilgili sorun yaşayan hak sahipleri, SGK’nın resmî iletişim kanallarından bilgi alabilecek.

ÖDEMELER MAAŞ ALINAN BANKADAN ÇEKİLECEK

Fark ödemeleri, emeklilerin hâlihazırda aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Emekli maaşını kamu bankalarından veya özel bankalardan alan hak sahipleri, fark ödemelerine de aynı hesap üzerinden ulaşabilecek.

SGK, emeklilerin söz konusu ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekebileceğini özellikle vurguladı. Böylece ödeme için farklı bir banka hesabı açılmasına veya yeni bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak.