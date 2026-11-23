HABER MERKEZİ Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik hazırlıklarda enflasyon farkının yanı sıra refah payı, seyyanen zam ve prim ödemelerine göre farklılaştırılmış artış seçenekleri değerlendiriliyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda birden fazla alternatif üzerinde duruluyor. Yeni düzenlemenin kamu maliyesine etkisi de hesaplanırken özellikle en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağı merak ediliyor.

Mevcut uygulamada 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının, ocak ayında beklenen enflasyon artışının ardından 25 bin 907 TL seviyesine yükselmesi hesaplanıyor.

Ancak gündemdeki seçenekler yalnızca enflasyon zammıyla sınırlı değil. En düşük aylığa 5 bin TL'lik seyyanen destek verilmesi, bütün emeklilere refah payı uygulanması ve prim ödeme geçmişine göre kademeli artış yapılması da değerlendirilen formüller arasında bulunuyor.

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EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM! 3 FARKLI ZAM FORMÜLÜ GÜNDEMDE

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Emekli aylıklarının artırılmasına yönelik hazırlıklarda üç farklı seçenek öne çıkıyor.

Bunlardan ilki, ocak ayında yasal olarak yapılacak enflasyon artışına ek olarak emeklilere seyyanen zam verilmesi.

İkinci seçenek, enflasyon artışının üzerine refah payı eklenerek emeklilerin zam oranının yükseltilmesi.

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Üçüncü seçenek ise emeklilerin prim gün sayısı, ödedikleri prim miktarı ve emeklilik koşulları dikkate alınarak farklı tutarlarda ek ödeme yapılması.

Söz konusu seçeneklerin maliyetleri üzerinde çalışmalar yürütülürken hangi formülün uygulanacağı henüz kesinleşmiş değil.

Özellikle en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yasa yoluyla hayata geçirilmesi bekleniyor.

1. FORMÜL: YÜZDE 10 ZAM VE 5 BİN TL EK ARTIŞ

Emekliler açısından en dikkat çekici seçeneklerden biri, en düşük emekli aylığına önce enflasyon zammı, ardından seyyanen artış uygulanması.

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Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 10 artırılması halinde tutar 25 bin 907,20 TL'ye yükseliyor.

Bu rakama 5 bin TL'lik ilave artış yapılması durumunda ise en düşük aylık 30 bin 907,20 TL'ye ulaşabiliyor.

İşte yüzde 10+5.000 TL formülünün hesabı:

Mevcut en düşük emekli aylığı: 23.552 TL

Yüzde 10 enflasyon artışı: 2.355,20 TL

Enflasyon artışı sonrası tutar: 25.907,20 TL

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İlave seyyanen artış: 5.000 TL

Yeni en düşük emekli aylığı: 30.907,20 TL

Bu senaryoda en düşük emekli aylığında toplam 7 bin 355,20 TL artış gerçekleşmiş olacak.

Böylece mevcut taban aylığa göre toplam yükseliş yaklaşık yüzde 31,23 seviyesine ulaşacak.

Ancak 5 bin TL'lik ek ödemenin nasıl uygulanacağına ilişkin nihai karar henüz açıklanmadı.

2. FORMÜL: EMEKLİLERE YÜZDE 10-15 REFAH PAYI

Maaş düzenlemesinde değerlendirilen bir diğer seçenek ise emeklilere enflasyon farkının dışında refah payı verilmesi.

Geçmiş dönemlerde de uygulanan refah payı, emeklilerin yasal enflasyon artışının üzerinde zam almasını sağlayan yöntemlerden biri olarak kullanılıyor.

Yeni düzenleme çalışmalarında refah payının yüzde 10 ile yüzde 15 aralığında olabileceği üzerinde duruluyor.

Bu seçeneğin hayata geçirilmesi halinde emeklilerin zam oranları, yalnızca enflasyon artışıyla sınırlı kalmayacak.

Ancak refah payının hangi oranda uygulanacağı, kimleri kapsayacağı ve artışın nasıl hesaplanacağı henüz belirlenmedi.

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REFAH PAYI GELİRSE MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Yüzde 10 enflasyon artışına ilave olarak 10 veya 15 puan refah payı verilmesi halinde maaşlarda farklı senaryolar ortaya çıkıyor.

Aşağıdaki hesaplamalarda refah payının enflasyon zammına puan olarak eklenmesi ve toplam zam oranının sırasıyla yüzde 20 ile yüzde 25 olması esas alındı.

Bu tablo, olası refah payının emeklilerin kök maaşlarına nasıl yansıyabileceğini gösteriyor.

Ancak belirtilen tutarlar kesinleşmiş zamlı maaşlar değil, farklı oranlara göre oluşturulmuş örnek hesaplamalardan oluşuyor.

Ayrıca kök maaşı belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalan kişiler için Hazine desteği uygulaması önem taşımaya devam edecek.

3. FORMÜL: PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ ZAM

Emekli maaşlarıyla ilgili üzerinde durulan bir başka seçenek ise prim ödeme geçmişine göre farklı tutarlarda ek artış yapılması.

Bu formülde emeklinin çalışma hayatı boyunca ödediği prim miktarı, prim gün sayısı ve emeklilik koşulları dikkate alınacak.

Örneğin 3 bin 600 prim günü üzerinden ve asgari ücret düzeyinde prim ödeyerek emekli olan bir kişiyle 7 bin gün çalışıp daha yüksek tutarlarda prim ödeyen bir kişinin ek zamdan aynı şekilde yararlanmayabileceği değerlendiriliyor.

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Böylece uzun süre ve yüksek tutarda prim ödeyen emeklilere daha yüksek ek ödeme yapılması gündeme gelebilecek.

Ancak bu modelde hangi prim gününe ne kadar artış uygulanacağına ilişkin henüz somut bir tablo açıklanmadı.

Düzenlemenin ayrıntıları, bakanlıkların yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Yeni düzenlemeye ilişkin hesaplamalarda en düşük emekli aylığının 30 bin ile 35 bin TL arasında bir seviyeye yükseltilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor.

Ocak ayında yüzde 10 enflasyon artışı yapılması halinde bu tutar 25 bin 907,20 TL seviyesine ulaşacak.

Ardından 5 bin TL'lik ek artış uygulanması durumunda ise en düşük aylık 30 bin 907,20 TL olacak.

Böylece yaklaşık 31 bin TL seviyesinde yeni bir taban aylık ortaya çıkabilecek.

Ancak en düşük emekli aylığının 35 bin TL'ye kadar çıkarılması için daha yüksek bir ek artışa ihtiyaç duyulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 35 BİN TL OLURSA NE KADAR ZAM GEREKECEK?

Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı taban aylık hedeflerinde ne kadar artış gerektiğini gösteriyor.

Örneğin en düşük aylığın 35 bin TL'ye yükseltilmesi halinde mevcut tutara göre 11 bin 448 TL'lik toplam artış gerekiyor.

Yüzde 10'luk enflasyon artışı sonrasında 25 bin 907,20 TL'ye ulaşan taban aylığın 35 bin TL'ye çıkarılması için ise ayrıca 9 bin 92,80 TL'lik ek düzenleme yapılması gerekecek.

Bu rakamlar yalnızca olası senaryoları gösteriyor. En düşük maaşın hangi seviyede belirleneceği henüz kesinleşmedi.

KÖK MAAŞLARA ZAM NASIL YANSIYACAK?

Emeklilerin merak ettiği en önemli konulardan biri de yapılacak artışların kök maaşlara nasıl uygulanacağı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında yapılacak enflasyon artışı, yasal sistem kapsamında kök maaşlar üzerinden hesaplanıyor.

Refah payının da zam oranına ilave edilmesi halinde artışın kök aylıklara yansıtılması bekleniyor.

Ancak kök maaşı belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalan kişiler açısından farklı bir durum ortaya çıkıyor.

Bu kişilerin hesaplanan aylıkları taban maaşın altında kalırsa aradaki fark Hazine tarafından karşılanıyor.

Dolayısıyla kök maaşa yapılan zam, emeklinin eline geçen tutarda aynı büyüklükte bir artışa dönüşmeyebiliyor.

Yeni düzenleme çalışmalarında bu nedenle en düşük emekli aylığı ve kök maaş artışları birlikte değerlendiriliyor.

20 BİN TL KÖK MAAŞI OLAN EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

Kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkı örnek üzerinden değerlendirmek mümkün.

Kök maaşı 20 bin TL olan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisine yüzde 10 zam yapıldığında aylığı 22 bin TL'ye yükseliyor.

Ancak en düşük emekli aylığının 30 bin 907,20 TL olarak belirlenmesi halinde bu kişinin eline geçecek tutar, taban aylık düzenlemesi kapsamında 30 bin 907,20 TL'ye tamamlanabilecek.

Böylece kök maaştaki artış ile fiilen ödenen maaş arasındaki fark Hazine desteğiyle karşılanmış olacak.

Bu örnek, en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin özellikle düşük kök maaşı bulunan kişiler açısından neden önem taşıdığını ortaya koyuyor.

SEYYANEN ZAM HER EMEKLİYE AYNI TUTARDA MI VERİLECEK?

Yeni maaş düzenlemesinde henüz kesinleşmeyen başlıklardan biri de seyyanen zam uygulamasının kapsamı.

Değerlendirilen seçenekler arasında bütün emeklilere aynı tutarda ek ödeme yapılması bulunduğu gibi prim gün sayısına ve ödenen prim miktarına göre farklı tutarlarda artış uygulanması da yer alıyor.

Özellikle uzun yıllar yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının, daha düşük prim ödeyen kişilerle birbirine yakın hale gelmesi tartışılan konular arasında bulunuyor.

Bu nedenle seyyanen artışlarda kademeli bir modelin uygulanması ihtimali değerlendiriliyor.

Ancak kademelerin hangi kriterlere göre oluşturulacağı ve ek ödeme tutarlarının ne olacağı henüz açıklanmadı.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayına ilişkin mevcut hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10 enflasyon artışı öngörülürken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 8 civarında artış beklentisi bulunuyor.

Ancak bu oranlar henüz kesinleşmiş rakamlar değil.

Nihai artışların belirlenmesinde ilgili döneme ait enflasyon verileri ve memur emeklileri açısından geçerli toplu sözleşme hükümleri etkili olacak.

Bunun yanında gündemdeki ek zam ve refah payı düzenlemelerinin hangi emekli gruplarını kapsayacağı da yeni çalışmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bu nedenle bütün emekli gruplarının aynı toplam zam oranından yararlanacağı henüz söylenemiyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA SON KARARI MECLİS VERECEK

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik düzenlemede çalışmalar devam ederken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan alternatiflerin maliyetleri değerlendiriliyor.

Özellikle en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekecek.

Gündemdeki yüzde 10 enflasyon artışı, 5 bin TL seyyanen destek ve yüzde 10-15 refah payı seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı henüz netleşmiş değil.

Prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre kademeli artış seçeneği de çalışmalar kapsamında değerlendiriliyor.