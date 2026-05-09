UzmanparaEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 2 farklı hesap!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 2 farklı hesap!

09.05.2026 - 07:33 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaşları#Sosyal Güvenlik#Enflasyon

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Milliyet.com.tr’ye konuşan Yılmaz, 4 aylık enflasyon verisinin netleştiğini belirterek, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 18,50 ile yüzde 25 arasında olabileceğini söyledi. En düşük emekli maaşı için ise gözler Meclis sürecine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri sonrası milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, şu ana kadar oluşan 4 aylık enflasyon farkının yüzde 14,64 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Yılmaz, emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Emekli maaşlarına yılda iki defa zam geliyor. Birincisi Ocak ayında, ikincisi Temmuz ayında. Şu anda 4 aylık veri olan Nisan ayı itibarıyla yüzde 14.64’lük kısım netleşmiş oldu. Arkada 2 aylık veri daha var. Mayıs ve Haziran ayı verileri henüz belli değil.”

“MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK”

Yılmaz, kalan iki aylık enflasyon verisinin ardından zam oranının daha da yukarı çıkabileceğine dikkat çekti. TÜİK’in Mayıs ve Haziran ayı verilerini takip eden ayın 3’ünde açıkladığını belirten uzman isim, iki farklı senaryo üzerinde durduklarını söyledi.

Emin Yılmaz, “Benim tahminim iki rakam üzerinden olacaktır. Burada toplamda Ocak’tan Haziran’a kadar yüzde 18.50’lik kısım ile yüzde 25 arasında bir fark olabilir” dedi.

Bu tahminlere göre en düşük emekli maaşında önemli bir artış gündeme gelebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ SENARYO

Yılmaz’ın paylaştığı hesaplamalara göre;

Yüzde 18,50 zam senaryosunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 23 bin 700 liraya,

Yüzde 25 zam senaryosunda ise yaklaşık 25 bin liraya ulaşabilecek.

Ancak bu rakamların kesinleşmesi için yalnızca enflasyon verileri yeterli olmayacak. Özellikle en düşük emekli aylığı için yasal düzenleme gerektiğine dikkat çekiliyor.

GÖZLER MECLİS SÜRECİNDE

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının netleşmesi için Meclis sürecinin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, “Buradaki en düşük emekli aylığının yasal prosedür üzerinden onaylandıktan yani Meclis süreci tamamlandıktan sonra netleşeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı yeni maaş da kesinleşmiş olacak. Özellikle en düşük emekli maaşına yönelik yapılacak olası düzenleme, emeklilerin en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor.

