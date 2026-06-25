En düşük emekli maaşı ne kadar zamlanacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz kritik soruyu cevapladı

SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın değerlendirmelerine göre, enflasyon verileri ve farklı kurumların piyasa beklentileri üzerinden yapılan projeksiyonlar, yılın ikinci yarısında maaşlara yansıyacak artışın çerçevesini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, bu rakamların henüz kesinleşmediğini ve yalnızca tahmin senaryolarına dayandığını özellikle vurguluyor.

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İŞTE GÜNDEME GELEN ARTIŞ ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde maaş artışları yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte Temmuz zammının da kesin oranı ortaya çıkacak. Mevcut tahminlere göre Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 18,20 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yaklaşık yüzde 18 ila yüzde 20 bandında bir artış ihtimali gündeme geliyor.

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Memur ve memur emeklileri açısından ise tabloya enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme oranları da ekleniyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 olarak belirlenen artışlar, enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranını yukarı çekiyor.

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Bu hesaplamalar doğrultusunda en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığının da yeni oranlara göre yeniden şekilleneceği değerlendiriliyor. Ancak kesin rakamların, resmi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceği belirtiliyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Halihazırda 20 bin TL seviyesine Hazine desteğiyle tamamlanan en düşük emekli maaşı için kök aylık hesaplamaları kritik önem taşıyor. Kök maaşı ek ödeme dahil 16.920 TL’nin altında kalan emekliler için yapılacak düzenlemelerin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi enflasyon oranlarına paralel şekilde şekillenmesi bekleniyor.

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İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO

Bu kapsamda Merkez Bankası senaryosuna göre en düşük emekli aylığının 23.640 TL seviyesine çıkabileceği öngörüyor. Ancak uzmanlar, bu artışların hayata geçebilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

NİHAİ ORANLAR RESMİ ENFLASYON VERİLERİ SONRASI KESİNLİK KAZANACAK

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarında çift haneli artışların gündeme gelmesi beklenirken, nihai oranlar resmi enflasyon verileri sonrası kesinlik kazanacak.