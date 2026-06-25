Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEn düşük emekli maaşı ne kadar zamlanacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz kritik soruyu cevapladı
HaberlerUzmanpara

En düşük emekli maaşı ne kadar zamlanacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz kritik soruyu cevapladı

25.06.2026 - 07:11 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaşı#En Düşük Emekli#SSK Emekli

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olası Temmuz zammı için ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı ne kadar zamlanacak SGK Uzmanı Emin Yılmaz kritik soruyu cevapladı

SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın değerlendirmelerine göre, enflasyon verileri ve farklı kurumların piyasa beklentileri üzerinden yapılan projeksiyonlar, yılın ikinci yarısında maaşlara yansıyacak artışın çerçevesini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, bu rakamların henüz kesinleşmediğini ve yalnızca tahmin senaryolarına dayandığını özellikle vurguluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İŞTE GÜNDEME GELEN ARTIŞ ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde maaş artışları yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte Temmuz zammının da kesin oranı ortaya çıkacak. Mevcut tahminlere göre Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 18,20 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yaklaşık yüzde 18 ila yüzde 20 bandında bir artış ihtimali gündeme geliyor.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 şiddetinde deprem! Ölü sayısıyla ilgili şok iddia
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDünyada peş peşe şiddetli sarsıntılar! Venezuela'da 7.5 ve 7.2, Japonya'da 6.9 büyüklüğünde depremHaberi Görüntüle

Memur ve memur emeklileri açısından ise tabloya enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme oranları da ekleniyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 olarak belirlenen artışlar, enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranını yukarı çekiyor. 

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu hesaplamalar doğrultusunda en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığının da yeni oranlara göre yeniden şekilleneceği değerlendiriliyor. Ancak kesin rakamların, resmi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceği belirtiliyor.

Haberin Devamı
Gri listede aranan FETÖ’cülere VİP hizmet: Alman meclisinde skandal
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGri listede aranan FETÖ’cülere VİP hizmet: Alman meclisinde skandalHaberi Görüntüle

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Halihazırda 20 bin TL seviyesine Hazine desteğiyle tamamlanan en düşük emekli maaşı için kök aylık hesaplamaları kritik önem taşıyor. Kök maaşı ek ödeme dahil 16.920 TL’nin altında kalan emekliler için yapılacak düzenlemelerin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi enflasyon oranlarına paralel şekilde şekillenmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO

Bu kapsamda Merkez Bankası senaryosuna göre en düşük emekli aylığının 23.640 TL seviyesine çıkabileceği öngörüyor. Ancak uzmanlar, bu artışların hayata geçebilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

NİHAİ ORANLAR RESMİ ENFLASYON VERİLERİ SONRASI KESİNLİK KAZANACAK

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarında çift haneli artışların gündeme gelmesi beklenirken, nihai oranlar resmi enflasyon verileri sonrası kesinlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Venezuelada 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 şiddetinde deprem OHAL ilan edildi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 şiddetinde deprem! OHAL ilan edildi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Piyasalar tepetaklak İşte altın fiyatlarının çakılmasındaki 2 neden
Piyasalar tepetaklak! İşte altın fiyatlarının çakılmasındaki 2 neden
İstanbul sokaklarında karavanda yaşadı Önce Maslakta kalmayı denedim... Olduğunuz semtte bir eviniz var gibi’
İstanbul sokaklarında karavanda yaşadı! 'Önce Maslak'ta kalmayı denedim... Olduğunuz semtte bir eviniz var gibi’
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginAldım verdim ben seni yendim!
Melih Aşık
Melih AşıkCASUS BELLİ...
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAnlaştılar da ne konuda anlaştılar?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSahra Işık, eski eşini niye ifşa etti?
Eren Aka
Eren AkaSıfır atık burada hayatın bir parçası
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSotheby’s’te Harem resmi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ ile Etkileşim Biçiminin Önemi
İlgili Haberler
BMnin Kıbrıs planı iddiası MSB: Türkiye açısından kabul edilemez
BM'nin Kıbrıs planı iddiası! MSB: Türkiye açısından kabul edilemez
HAYAT 112 Acilin ilk ay bilançosu açıklandı Bir ayda 600 bin indirme, 12 milyon işlem
HAYAT 112 Acil'in ilk ay bilançosu açıklandı! Bir ayda 600 bin indirme, 12 milyon işlem
Son dakika... Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez yan yana
Son dakika... Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez yan yana
Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 638 dosya yeniden açıldı
Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 638 dosya yeniden açıldı