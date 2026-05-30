Milliyet.com.tr/ SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için şimdiden önemli bir artış kesinleşirken, gözler en düşük emekli maaşı ve memur maaşlarında yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi.

ZAM HESABINDA KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak. Bu veriyle birlikte emekli ve memurların temmuz zammı için 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,64’lük zammı garantiledi. Mayıs ve haziran ayı verilerinin eklenmesiyle nihai zam oranı belli olacak.

EMEKLİ İÇİN YÜZDE 18,58 SENARYOSU

Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketine göre mayıs ayı enflasyon tahmini yüzde 1,89, haziran ayı tahmini ise yüzde 1,52 oldu.

Bu beklentilere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da bu oran üzerinden hesaplanacak.

Bu senaryoya göre maaşlarda oluşacak tablo şöyle:

20.000 TL maaş alan emekli: 23.716 TL

25.000 TL maaş alan emekli: 29.645 TL

30.000 TL maaş alan emekli: 35.574 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı için de yeni formül masada. Mevcut taban aylığın 20 bin TL olduğu hesaplamada, yüzde 18,58’lik artış yapılması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 716 TL seviyesine çıkabilecek.

Ancak bu artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Zam oranının kesinleşmesinin ardından taban aylıkla ilgili kararın netleşmesi bekleniyor.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLARA EK DÜZENLEME GELEBİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kök maaşlarına uygulanacak. Kök maaşı düşük olan emekliler için ise taban aylık düzenlemesi kritik önem taşıyor.

Bu nedenle temmuz ayında yalnızca enflasyon zammı değil, en düşük emekli maaşı için yapılacak olası yasal düzenleme de yakından takip edilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ORAN FARKLI

Memur ve memur emeklilerinde zam hesabı toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yapılıyor. Merkez Bankası beklentilerine göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,83 seviyesinde oluşması bekleniyor.

Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında yaklaşık yüzde 14,31 oranında zam alması gündemde.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI DA DEĞİŞECEK

Temmuz zammıyla birlikte polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşları da yeniden hesaplanacak. Nihai tablo, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

Kritik süreçte ilk eşik mayıs enflasyonu olacak. Ardından haziran verisiyle birlikte emekli ve memur maaşlarında temmuz dönemi için son rakamlar ortaya çıkacak.