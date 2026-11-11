HABER MERKEZİ Emekli ve memurların gözü yılın son iki enflasyon verisine çevrildi. Ocak ayında maaşlara yapılacak artış için kasım ve aralık ayı enflasyonu belirleyici olacak.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede mevcut veriler üzerinden emekli maaşlarında oluşabilecek 3 farklı zam senaryosunu anlattı.

Yılmaz’ın hesabına göre ilk senaryoda yalnızca enflasyon farkı dikkate alınırken, ikinci senaryoda refah payı, üçüncü senaryoda ise seyyanen artış seçeneği öne çıkıyor.

1. SENARYO: SADECE ENFLASYON FARKI

İlk seçenek, emekli maaşlarının yalnızca 6 aylık enflasyon oranına göre artırılması. Yılmaz, temmuz-ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyonun yüzde 8,28 olarak kesinleştiğini belirtti.

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Kasım ayında enflasyonun yüzde 1,18, aralık ayında ise yüzde 0,97 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,62 seviyesinde oluşabileceğini söyledi.

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Bu senaryoya göre mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 26 bin 53 TL’ye çıkması bekleniyor.

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Başka bir ek düzenleme yapılmaması halinde en düşük emekli aylığında temel hesap bu rakam üzerinden şekillenebilir.

2. SENARYO: ENFLASYON + REFAH PAYI

Emekliler açısından öne çıkan ikinci ihtimal ise enflasyon farkına ilave refah payı verilmesi. Yılmaz, kamuoyunda yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 seviyelerinde refah payı seçeneklerinin konuşulduğunu belirtti.

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Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5 refah payı verilmesi halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 27 bin 355 TL’ye çıkabileceğini ifade etti.

Refah payının yüzde 10 olması durumunda rakam 28 bin 658 TL’ye, yüzde 15 olması halinde ise yaklaşık 29 bin 960 TL’ye ulaşabilir.

En yüksek senaryolardan biri olan yüzde 20 refah payında ise en düşük emekli aylığının yaklaşık 31 bin 263 TL’ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor.

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30 BİN TL SINIRI AŞILABİLİR

Bu hesaplamaya göre refah payının yüksek tutulması halinde en düşük emekli aylığında 30 bin TL sınırı aşılabilir. Ancak söz konusu oranların henüz kesinleşmiş bir düzenleme olmadığını belirten Yılmaz, nihai kararın yıl sonu enflasyonunun belli olmasının ardından şekillenebileceğine dikkat çekti.

Dolayısıyla ocak ayındaki maaş artışında yalnızca enflasyon değil, ekonomi yönetiminin tercih edeceği ek düzenleme de belirleyici olacak.

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3. SENARYO: SEYYANEN ARTIŞ

Emekli maaşları açısından konuşulan üçüncü seçenek ise seyyanen zam. Yılmaz, özellikle 10 bin TL ve 15 bin TL seviyelerinde seyyanen artış seçeneklerinin kamuoyunda tartışıldığını söyledi.

Ancak bu rakamların doğrudan tek seferde maaşlara mı yansıtılacağı yoksa yıl içine yayılarak mı uygulanacağı konusunda henüz net bir tablo bulunmadığını ifade etti.

Örneğin 10 bin TL’lik bir artışın ocak ve temmuz aylarında 5’er bin TL olmak üzere iki parça halinde verilmesi de konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.

Bu modelin uygulanması halinde emeklilerin maaşlarında enflasyon farkının üzerinde daha yüksek bir artış ortaya çıkabilir.

PRİM GÜNÜNE GÖRE YENİ MODEL DE GÜNDEMDE

Yılmaz, yalnızca doğrudan zam oranlarının değil, prim günü ve yaş kriterlerinin de yeni maaş sisteminde etkili olabileceğini belirtti. Bütçe görüşmeleri sırasında yapılan açıklamalarda daha adaletli ve prim gününe dayalı bir artış modelinin işaret edildiğini söyleyen Yılmaz, farklı emekli grupları için farklı oranların uygulanabileceğini ifade etti.

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Bu kapsamda 65 yaş üzerindeki emekliler, engelliler ve uzun süre prim ödeyen vatandaşlar açısından farklı düzenlemeler gündeme gelebilir.

Yılmaz, 3 bin 600 günle emekli olanlarla 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında prim ödeyenler ve 9 bin gün üzerinden emekli olan Bağ-Kur’lular arasında farklı bir sistem oluşturulabileceğini tahmin etti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE DE HESAP DEĞİŞİYOR

Memur ve memur emeklilerinde ise zam hesabı toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yapılıyor. Yılmaz’ın hesabına göre mevcut 4 aylık verilerle memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 6,26 oranında fark oluşmuş durumda.

6 aylık enflasyonun yüzde 10,62 seviyesinde gerçekleşmesi halinde toplam artışın yaklaşık yüzde 8,55 seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Mevcut durumda 31 bin 526 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının bu hesapla yaklaşık 34 bin 221 TL’ye ulaşabileceği öngörülüyor.

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GÖZLER YILIN SON İKİ ENFLASYON VERİSİNDE

Emekli ve memur maaşlarında kesin tablo kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.