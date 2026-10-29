Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede gözler, ekonomi yönetiminin hazırlayacağı çalışmaya çevrildi. Ocak 2027’de yapılacak artış öncesinde, enflasyondan kaynaklanan zammın üzerine ek bir iyileştirme uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

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CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz'ın açıklamaları şöyle: "Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye konuşan Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin çalışmaların devletin ilgili birimlerinde yürütüldüğünü ifade etti. Düzenlemenin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da ele alındığını belirten Bakan, bütçede ayrılan kaynağın nasıl değerlendirileceği üzerinde durulduğunu aktardı."

BAKAN IŞIKHAN: “EMEKLİLERİMİZİN MAAŞLARINDA ARTIŞ YAPACAĞIZ”

Bakan Işıkhan, maaş düzenlemesinde adalet ve hakkaniyet vurgusu yaptı. Emekliler için bütçede belirli bir kaynak öngörüldüğünü söyleyen Işıkhan, “Bütçeye emeklilerimizle ilgili belli bir rakam koymuştuk. Şimdi bunu adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtıp emeklilerimizin maaşlarında artış yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Bu açıklama, düzenlemenin kapsamına ilişkin beklentileri artırdı. Ancak ayrılan kaynağın hangi yöntemle dağıtılacağı, kimleri kapsayacağı ve aylıklara ne kadar yansıyacağı henüz netleşmedi. Teknik çalışmaların ardından seçeneklerin değerlendirilmesi ve nihai çerçevenin oluşturulması bekleniyor.

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ENFLASYON ZAMMININ ÜZERİNDE ARTIŞ HEDEFİ

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları da emekli aylıklarına ilişkin çalışmanın yönünü ortaya koydu. Yılmaz, 2027 bütçesinde emeklilere öncelik verildiğini belirterek enflasyondan kaynaklanacak artışın üzerinde bir imkân sağlanmasının amaçlandığını ifade etmişti.

Alternatifler üzerindeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Yılmaz, otomatik enflasyon artışı dışındaki düzenlemeler için kanuni adım gerektiğine dikkat çekmişti. Böylece ocak ayında oluşacak enflasyon zammının yanı sıra, ek iyileştirme için hazırlanabilecek yasal düzenleme de bekleyişin önemli başlıklarından biri haline geldi.

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REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM MASADA

Emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde iki seçenek öne çıkıyor: Refah payı ve seyyanen artış. Refah payı, hesaplanan maaş artışına ilave bir iyileştirme yapılmasını; seyyanen zam ise belirlenen kapsamdaki aylıklara aynı tutarda ek ödeme yansıtılmasını ifade ediyor.

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Bakan Işıkhan’ın aktarılan açıklamalarında, teknik çalışmaların ardından refah payının da değerlendirilerek artışın şekillendirilmesi üzerinde duruldu. Bununla birlikte, henüz kesinleşmiş bir oran ya da ödeme tutarı açıklanmadı.

Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz da açıklamaları değerlendirirken seyyanen artış ve refah payı seçeneklerine işaret etti. Yılmaz’ın değerlendirmeleri, gündemdeki ihtimallere ilişkin uzman görüşü niteliği taşıyor. Hangi yöntemin uygulanacağı ise hazırlıkların tamamlanmasıyla belli olacak.

ALTERNATİFLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK

Maaş düzenlemesi için hazırlanan çalışma tek bir seçenekle sınırlı tutulmayacak. Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre farklı alternatifler hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesine sunulacak.

Çalışmaların ardından düzenlemenin son şeklinin Erdoğan’ın onayıyla belirlenmesi bekleniyor. Işıkhan, hazırlıklar tamamlandığında açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağını da belirtti. Bu nedenle teknik hazırlık sürecinde konuşulan rakamlar ve yöntemler, kesin karar olarak değerlendirilmiyor.

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OCAK ZAMMINDA ÜÇ AYLIK VERİ BEKLENİYOR

Emeklilerin ocak ayında alacağı artışın hesabında, yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. Emin Yılmaz’ın yayında paylaştığı değerlendirmeye göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde enflasyon yüzde 5,56 olarak gerçekleşti.

Altı aylık tablonun tamamlanması için ekim, kasım ve aralık verilerinin de belli olması gerekiyor. Dolayısıyla bugün yapılan hesaplamalar, kalan aylara ilişkin beklentileri içeriyor. Kesin artış oranı, aralık ayı enflasyonunun ocakta açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Bakan Işıkhan da ocak ayında açıklanacak enflasyonun dikkate alınarak hesaplamaların yeniden düzenleneceğini ifade etti. Böylece ek iyileştirme seçenekleriyle birlikte değerlendirilecek nihai tablonun, yıl sonu verileri üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

Emin Yılmaz, piyasa beklentilerinden hareketle yaptığı hesaplamada, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,08 düzeyinde oluşabileceği senaryosunu paylaştı.

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Yayında belirtilen 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına bu oranda artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 926 liraya ulaşıyor. Bu hesap, yaklaşık 2 bin 374 liralık yükselişe karşılık geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 30 BİN TL TAHMİNİ

Yılmaz’ın en düşük emekli maaşı için 30 bin liralık tahmini ise bu enflasyon hesabının üzerine refah payı eklenmesi ihtimalini içeriyor. Dolayısıyla iki rakam farklı senaryoları yansıtıyor. Enflasyon beklentisinin değişmesi veya farklı bir ek artış kararı alınması halinde ortaya çıkacak tutar da değişecek.

Ancak söz konusu rakam açıklanmış yeni bir emekli aylığı değil. Hem enflasyon tahmininin gerçekleşmesi hem de en düşük aylığa yönelik gerekli yasal düzenlemenin yapılması halinde oluşabilecek bir senaryoyu gösteriyor. İlave refah payı veya farklı bir artış kararı alınması durumunda hesap da değişecek.

KÖK AYLIK VE TABAN ÖDEME AYRINTISI

En düşük emekli aylığına ilişkin tartışmalarda kök aylık ile taban ödeme arasındaki fark da öne çıkıyor. Emin Yılmaz, değerlendirmesinde kök aylıklara yapılacak artışın yanında, en düşük ödeme tutarı için ayrıca yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.

Bu nedenle emeklilerin hesabına yatırılacak tutar açısından yalnızca zam oranı belirleyici olmayacak. Düzenlemenin hangi aylıklara, nasıl uygulanacağı da önem taşıyacak. Özellikle düşük aylık alan emekliler için hazırlanacak metnin kapsamı yakından izlenecek.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN AYRI HESAP

Memur emeklilerinin aylık artışı ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle işçi ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam oranları farklılaşabiliyor.

Emin Yılmaz, yayındaki tahmini hesabında memur ve memur emeklileri için yüzde 8,02 düzeyinde artış senaryosunu değerlendirdi. Bu varsayım üzerinden, 31 bin 526 lira olarak belirtilen memur emeklisi aylığının yaklaşık 34 bin 54 liraya çıkabileceğini ifade etti.

Bu tutar da kesinleşmiş bir ödeme miktarını göstermiyor. Kalan enflasyon verileri ve ek iyileştirme konusunda alınacak kararlar, ocak ayında ortaya çıkacak tabloyu değiştirebilir.

GÖZLER DÜZENLEMENİN KAPSAMINDA

Milyonlarca emekli şimdi artışın oranıyla birlikte düzenlemenin kapsamını bekliyor. Refah payının uygulanıp uygulanmayacağı, seyyanen zam seçeneğinin tercih edilip edilmeyeceği ve en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağı henüz açıklığa kavuşmadı.

Ekonomi yönetiminin hazırlıkları, yılın kalan enflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak alternatifler, sürecin belirleyici başlıkları olacak. Emeklilerin ocak ayında alacağı kesin tutarlar ise nihai kararların ve gerekli yasal düzenlemelerin ardından netleşecek.