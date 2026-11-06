En düşük emekli maaşında sürpriz formül! Konuşulan sınır belli oldu

Milyonlarca emeklinin gözü yeni maaş düzenlemesine çevrilirken, olası zam formülleri de netleşmeye başladı. Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, özellikle en düşük emekli maaşı için dikkat çeken bir rakam telaffuz etti.

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Bayram, mevcut en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, yeni düzenleme ile birlikte 30 bin TL seviyesinin üzerine çıkılabileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 30-35 BİN TL SINIRI

Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı için 30 bin TL ile 35 bin TL arasında bir seviyenin gündeme gelebileceğini söyledi. Bayram, mevcut ekonomik koşullar, gıda fiyatları ve kira artışları dikkate alındığında emeklilerin alım gücünü koruyacak daha güçlü bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Kendi edindiği izlenime göre 30 bin TL civarındaki bir rakamın öne çıktığını ifade eden Bayram, üst sınırın ise 35 bin TL’ye kadar ulaşabileceğini dile getirdi.

SÜRPRİZ FORMÜL

Canlı yayında gündeme formüllerden biri de seyyanen zam oldu. Bayram, tüm emeklilere eşit miktarda uygulanabilecek 10 bin ile 15 bin TL arasında bir seyyanen artış ihtimalinden söz etti.

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Bu formülde önce emeklinin mevcut maaşına sabit bir tutarın eklenmesi, ardından enflasyon farkının ayrıca maaşa yansıtılması öngörülüyor. Bayram’a göre bu yöntem uygulanırsa emekli maaşlarında daha belirgin bir artış ortaya çıkabilir.

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ENFLASYON FARKI AYRICA EKLENEBİLİR

Seyyanen artışın tek başına yeterli olmayacağını belirten Bayram, emeklilerin hak ettiği enflasyon farkının da maaşlara eklenmesi gerektiğini söyledi.

Buna göre olası formülde ilk aşamada seyyanen zam, ikinci aşamada ise enflasyon farkı devreye girebilir.

Bu hesaplama sonucunda en düşük emekli maaşının 30 bin TL sınırını aşabileceği değerlendiriliyor.

YAŞ VE PRİM AYRIMINA KARŞI ÇIKTI

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Bayram, emekli maaşlarında yaş ve prim gününe göre farklı oranlarda zam yapılmasına ise sıcak bakmadığını söyledi.

Aynı prim gününe sahip iki emekliye yalnızca yaş farkı nedeniyle farklı zam yapılmasının adil olmayacağını belirten Bayram, düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması gerektiğini ifade etti.

Bayram, “Genç emekli, yaşlı emekli ya da çok prim, az prim ayrımı yapılmamalı” görüşünü dile getirdi.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ DE GÜNDEMDE

Emeklileri ilgilendiren bir diğer başlık ise intibak düzenlemesi oldu. Bayram, farklı dönemlerde emekli olan vatandaşlar arasında maaş farklarının bulunduğuna dikkat çekerek, aylık bağlama oranlarında daha dengeli bir sistem kurulması gerektiğini savundu.

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Özellikle 2008 öncesi ve sonrası emekliler arasında oluşan maaş farklarının intibak düzenlemesi ile azaltılabileceğini belirtti.

“EMEKLİNİN HİSSETTİĞİ ENFLASYON DAHA YÜKSEK”

Bayram, emeklilerin harcama kalemlerinde gıda ve kiranın önemli yer tuttuğunu vurguladı. Bu nedenle resmi enflasyon oranının emeklinin günlük yaşamda hissettiği fiyat artışlarını tam olarak yansıtmayabileceğini belirten Bayram, maaş düzenlemelerinde alım gücünün esas alınması gerektiğini ifade etti.

Özellikle kira ve gıda fiyatlarındaki yükselişin emeklilerin bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

GÖZLER YENİ DÜZENLEMEDE

Emekli maaşlarına ilişkin henüz resmi olarak açıklanmış kesin bir rakam veya zam formülü bulunmuyor. Ancak Muhammet Bayram’ın canlı yayında dile getirdiği 30-35 bin TL bandı, seyyanen zam ve intibak düzenlemesi başlıkları milyonlarca emeklinin beklentisini artırdı.

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Yeni dönemde açıklanacak enflasyon verileri, bütçe imkanları ve ekonomi yönetiminin atacağı adımlar emekli maaşlarında uygulanacak nihai formülün belirlenmesinde etkili olacak.