En düşük emekli maaşında zam oranı netleşiyor! İşte masadaki en güçlü rakam

Mayıs ayında aylık enflasyon %1,71 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise %32,61 seviyesine ulaştı.

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HAZİRAN SONRASI 6 AYLIK TABLO NASIL ŞEKİLLENİR?

Haziran için öngörülen %1,36’lık artış dikkate alındığında, yılın ilk yarısına ilişkin kümülatif enflasyonun yaklaşık %18,20 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu oran, özellikle maaş güncellemeleri ve sosyal ödemeler açısından kritik eşik olarak görülüyor.

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EMEKLİ MAAŞLARINDA OLASI TABLO

En düşük emekli maaşı olan 20.000 TL üzerinden hesaplandığında, %18,20’lik enflasyon varsayımıyla yeni seviyenin yaklaşık 23.640 TL olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlara göre burada önemli bir detay var: kök maaş sistemi. SGK uzmanı Emin Yılmaz’a göre hükümet, özellikle düşük gelirli emeklilerde kök maaş nedeniyle oluşan fark sorununu dikkate alarak taban aylıklarda düzenleme yapıyor. Ancak ek ödeme dahil kök maaşı 16.920 TL’nin altında kalan grupta “sıfır zam riski” devam edebiliyor.

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Bu nedenle artışların netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Süreç; Meclis’e gelecek teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu, Genel Kurul görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı onayı sonrası Resmi Gazete ile kesinleşiyor.

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Haziran ayı için yüzde 1,36’lık bir beklenti öne çıkıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18,20 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

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Bu veriler ışığında en düşük emekli maaşının 23.640 TL seviyelerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomide tüm gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Açıklanacak son veri, yılın ikinci yarısında memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal ödeme kalemlerinin de nihai seviyesini belirleyecek.