En düşük emekli maaşı alanların zam farkları ne zaman yatacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesinde yasal süreç tamamlandı. En düşük emekli maaşını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı alan vatandaşlara 3 bin 552 TL tutarında fark ödemesi yapılması kesinleşti. Şimdi ise emeklilerin gündeminde ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni aylık tutarı resmen 23 bin 552 TL oldu.

Yasal düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanıyordu. Yapılan artışla birlikte maaşlarda 3 bin 552 TL’lik yükseliş gerçekleşti. Ancak düzenlemenin ödeme dönemine yetişmemesi nedeniyle bazı emeklilerin aylıkları eski tutar üzerinden hesaplara yatırıldı.

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Bu nedenle aradaki 3 bin 552 TL’lik tutarın ayrıca zam farkı ödemesi olarak emeklilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

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MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ SGK’DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ödeme yapılmasının önünde yasal bir engel kalmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanacak ödeme takviminin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, SGK’nın açıklayacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Fark ödemelerinin banka hesaplarına ve PTT üzerinden maaş alan emekliler için ilgili hesaplara otomatik olarak aktarılması bekleniyor.

Emeklilerin fark ödemesini alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacağı değerlendiriliyor. Ödemelerin, emekli maaşlarının yatırıldığı banka veya PTT hesaplarına doğrudan gönderilmesi öngörülüyor.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarihe ilişkin Milliyet.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, SGK’nın ödeme takvimine ilişkin bu hafta içerisinde açıklama yapabileceğini belirterek fark ödemelerinin kısa süre içinde hesaplara aktarılmasını beklediğini söyledi.

Emin Yılmaz, “Bununla ilgili bu hafta SGK’dan bir açıklama yayımlanabilir. Ben farkların bu hafta ödenebileceğini tahmin ediyorum. Cuma gününe kadar ödenmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanın bu değerlendirmesine göre emeklilerin beklediği 3 bin 552 TL’lik fark ödemelerinin hafta sonuna kadar hesaplara yatırılması gündemde bulunuyor. Ancak kesin ödeme tarihi, SGK tarafından yapılacak resmî açıklamanın ardından belli olacak.

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ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILABİLİR

Emekli aylıkları normal şartlarda tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle fark ödemelerinin de benzer bir yöntemle kademeli olarak yapılabileceği belirtiliyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz da ödemelerin tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Buna göre farkların bütün emeklilere aynı gün yatırılması yerine birkaç güne yayılan bir ödeme takvimi uygulanabilir.

SGK’nın daha önceki maaş ve zam farkı ödemelerinde de tahsis numarasına göre kademeli bir takvim uyguladığı biliniyor. Yeni fark ödemelerinde izlenecek yöntem ise kurumun duyurusuyla netleşecek.

KESİN TARİH İÇİN RESMÎ DUYURU BEKLENİYOR

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesini sağlayan düzenleme yürürlüğe girerken gözler SGK’nın fark ödemesi açıklamasına çevrildi.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın değerlendirmesine göre kurumun bu hafta ödeme takvimini duyurması ve farkların cuma gününe kadar hesaplara aktarılması mümkün görünüyor.

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Ancak ödeme tarihine ilişkin henüz SGK tarafından açıklanmış resmî bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle emeklilerin, yalnızca kurum tarafından yapılacak duyuruları dikkate alması gerekiyor.

SGK’nın açıklamasının ardından 3 bin 552 TL’lik emekli maaşı farkının ödeme günleri ve tahsis numarasına göre oluşturulacak takvim netleşecek.