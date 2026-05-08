Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEn fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
HaberlerUzmanpara

En fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

08.05.2026 - 10:31 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#BIST 100 Endeksi#Yatırım Araçları

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri, yüzde 3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

En fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, avro yüzde 0,73, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,6, dolar yüzde 1,8 ve külçe altın yüzde 6,85 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,05, avro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, dolar yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 yatırımcısına kayba yol açtı.

Haberin Devamı

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak hesaplandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,65 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,71 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Haberin Devamı

Dolar ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak görüldü.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Haberin Devamı

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 15,84, DİBS yüzde 9,4 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 5,09 ve dolar yüzde 8,69 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 12,53, DİBS yüzde 6,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 7,8 ve dolar yüzde 11,3 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
İsrail basını Türkiye, Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyor diyerek duyurdu Türk gücü Tel Avivi boğuyor
İsrail basını 'Türkiye, Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyor' diyerek duyurdu! 'Türk gücü Tel Aviv'i boğuyor'
YILDIRIMHANda test için öne çıkan 2 ülke
YILDIRIMHAN'da test için öne çıkan 2 ülke
Fenerbahçede Aziz Yıldırımın listesinde 2 golcü adayı
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın listesinde 2 golcü adayı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKaan kardeşliği...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüGüven tazeleme!
Zafer Şahin
Zafer ŞahinBahçeli’nin Özel’e verdiği mesaj
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşAvrupa Günü ve beklenen adımlar
Mehmet Tez
Mehmet TezRuh hâlimizden kim daha iyi anlıyor?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirEski dostlar buluşması
İlgili Haberler
Bakan Çiftçi’den SAHA EXPO’ya ziyaret Milli teknolojileri inceledi
Bakan Çiftçi’den SAHA EXPO’ya ziyaret! Milli teknolojileri inceledi
Barış Annelerinden AK Partiye ziyaret
'Barış Anneleri'nden AK Parti'ye ziyaret
Beşiktaş iskelesi önünde silahlı çatışma Yaralılar var
Beşiktaş iskelesi önünde silahlı çatışma! Yaralılar var
Hendek OSB’de facianın eşiğinden dönüldü Fabrikadaki patlama: 1i ağır 8 yaralı
Hendek OSB’de facianın eşiğinden dönüldü! Fabrikadaki patlama: 1'i ağır 8 yaralı