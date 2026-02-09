En yüksek reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi %9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,93 ve mevduat faizi (brüt) %0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,18 ve Amerikan Doları %1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %7,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,18, mevduat faizi (brüt) %1,76, Euro %3,22 ve Amerikan Doları %3,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,14 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %35,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

-YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %70,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise %66,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %8,37, mevduat faizi (brüt) %7,24 ve DİBS %6,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %0,51 ve Amerikan Doları %4,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro %5,49, mevduat faizi (brüt) %4,39 ve DİBS %3,28 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %3,16 ve Amerikan Doları %6,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.