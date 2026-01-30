Canlı Borsa
Enerji ithalatı faturası geriledi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 6 milyar 63 milyon 397 bin dolar oldu.

30.01.2026 - 11:23
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yıl aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 artarak 35 milyar 674 milyon 397 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 63 milyon 397 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Aralık 2024'te bu rakam 6 milyar 803 milyon 930 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 10,9 azaldı. Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 18,8 artarak 2 milyon 872 bin 809 tona yükseldi.

