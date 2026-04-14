'Enerji şoku enflasyon beklentilerini bozmadı'

"Şu ana kadar enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dair hiçbir kanıt yok" diyen Miran, iş gücü piyasasının üç yıldır kademeli olarak soğuduğunu ve ücret-fiyat sarmalının oluşmasının çok düşük ihtimal olduğunu ifade etti. Enerji şoklarında fiyatların hızlı yükselip ardından durduğunu, bu nedenle enflasyonist etkinin sınırlı kaldığını vurguladı.

Miran, "Bir yıl sonra enflasyonun hedefe oldukça yakın seyredeceğini görüyorum” dedi. Fed’in 17-18 Mart tarihli toplantı tutanaklarında ise İran savaşının enflasyonu artırabileceği endişesi öne çıkmış, bazı yetkililer faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Toplantıda politika faizi %3,5-%3,75 aralığında sabit tutulurken, Miran çeyrek puanlık indirim yönünde karşı oy kullandı. Eylül ayında Başkan Donald Trump tarafından Fed guvernörlüğüne atanan Miran, daha hızlı faiz indirimleri çağrısında bulunuyor.

Miran ayrıca, stablecoin sağlayıcılarının faiz ödemesi yapmasına ilişkin öneriyi değerlendirdi. Trump yönetiminde destek bulan ancak bankacılık çevrelerinde mevduat kaybı endişesiyle karşı çıkan bu fikre ilişkin Miran, “Bunu çok büyük bir mesele olarak görmüyorum. Faiz ödemesi bazı mevduatları bankalardan stablecoinlere kaydırabilir, ancak bunun ekonomik açıdan önemli bir büyüklükte olacağına ikna olmuş değilim” ifadelerini kullandı.