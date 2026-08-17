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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu'na 21,9 milyar lira destek sağladı

17.08.2026 - 11:23 | Son Güncellenme:

#Aile Ve Gençlik Fonu#Alparslan Bayraktar#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonuna 21,9 milyar lira destek sağladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlenecek gençlere sağlanan destekler sürerken enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay her geçen gün artıyor.

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Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fona aktarılıyor.
2024'te başlatılan uygulama kapsamında bu yıl fona transfer edilen tutar 7,8 milyar lirayı aştı.

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Böylece Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Bu kaynağın 12,1 milyar liralık kısmı madenlerden, 9,8 milyar liralık bölümü ise petrol ve doğal gazdan geldi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve milli kaynaklardan elde edilen gelirleri gençlerin geleceği için seferber ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu'na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Sağladığımız bu imkanla 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için gerekli şartları sağlayan evlenecek gençlere, 18-25 yaş aralığında olmaları halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200 bin lira destek sağlanıyor.

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