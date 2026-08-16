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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

16.08.2026 - 09:06 | Son Güncellenme:

#Resmi Gazete#Atama Kararları#Enerji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atandı.

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TTK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz, Ticaret Bakanlığında Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı.

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Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ersin Başaran, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Göllüce atandı.

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