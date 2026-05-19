Enerjide acele kamulaştırma kararları

19.05.2026 - 09:32 | Son Güncellenme:

#Enerji Projeleri#Kamulaştırma#İzmir

İzmir, Tekirdağ, Adana ve Hatay'da hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Reyhanlı-Hassa Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Karataş-Güney Adana Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Tekirdağ-Malkara) Brş.N.-Nusratlı Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Çeşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

 

Avrupa devi gözünü Türkiye'ye dikti! 'Tomahawk yerine TAYFUN'
Meteoroloji’den 81 il için kritik uyarı! 5 gün sürecek
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Alacağı görev ortaya çıktı
Sağlık raporlarında yeni dönem! e-Nabız’dan tek tıkla sağlık raporu dönemi başlıyor
ULUSAL TALİHİ
İmamoğlu'nun kalemini Özel kırdı
'Ağır Roman' davalık oldu!
Anadolu'dan Michelin'e!
THY Frieze NY'ta
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Times Meydanı‘nda performans sergiledi
Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmak isteyenlerin üzerine bıçakla çullanmıştı! Yakayı ele verdi
Torbalı’da korkunç olay! Yanmış kadın cesedi bulundu: Cesedin yanındaki kadından kan donduran ifade