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Enerjinin yeni yol haritası İstanbul’da açıklanıyor

05.11.2026 - 07:17 | Son Güncellenme:

#Enerji#Alparslan Bayraktar#Yenilenebilir Enerji

Türkiye, enerjide odağı elektrik olan yeni bir faza geçiyor. Türkiye’nin yeni enerji mimarisi olan “Milli Enerji 2040”, Antalya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde dünyaya ilan edilecek.

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Enerjinin yeni yol haritası İstanbul’da açıklanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yol haritasının tüm detaylarını bugün saat 11’de İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenecek lansman ile açıklayacak.

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“Milli Enerji 2040” ile her alanda elektrikleşmeyi artıracaklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ hedefiyle çalışıyoruz.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, küresel dinamikler ve Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda şekillendirilen yeni enerji mimarisi üzerindeki çalışmaları tamamladı.

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ENERJİNİN PAYDAŞLARI BİR ARAYA GELECEK

Türkiye’nin enerji alanındaki yol haritası niteliğindeki belge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından bugün İstanbul’da yapılacak olan “Milli Enerji 2040” lansmanı ile kamuoyuna duyurulacak.

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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenecek program, enerji alanlarındaki tüm paydaşları bir araya getirecek. Toplantıya kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri katılacak.

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KÜRESEL GELİŞMELER, TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇ VE HEDEFLERİ

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, lansman öncesinde Milli Enerji 2040 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın son dönemde başta enerji olmak üzere her alanda çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Bakan Bayraktar, yaşanan küresel gelişmeler ışığında Türkiye’nin geleceğe dönük ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak “Milli Enerji 2040” vizyonunu hazırladıklarını söyledi.

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MERKEZİNDE ELEKTRİKLEŞME VAR

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Bakan Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ hedefiyle çalışıyoruz. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor.” ifadelerini kullandı. Milli Enerji 2040 vizyonunun merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını belirten Bakan Bayraktar, “Elektrik talebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu kapsamda, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme olacak. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız.” dedi.

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MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

Elektrikleşmenin artmasıyla ve enerji piyasalarının dönüşmesiyle birlikte bu alandaki altyapının da güçlendirilmesi gerekeceğine işaret eden Bakan Bayraktar, “Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz.” açıklamasını yaptı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE YÜZDE 70 HEDEFİ

Milli Enerji 2040 vizyonunda yenilenebilir enerjinin önemli bir yer tutacağına vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Yenilenebilir enerji, arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle de tam olarak örtüşüyor. Bu açıdan yenilenebilir enerji alanında çok büyük hedeflerimiz bulunuyor. 2040'a geldiğimizde de Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.” diye konuştu.

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COP31’DE MUHATAPLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ

Bakan Bayraktar, dünyanın en büyük iklim zirvesi olan COP31’in 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenleneceğini hatırlatarak “Lansmanda ilan edeceğimiz iddialı hedefleri, Antalya’da muhataplarımızla da paylaşacağız. Kuracağımız daha dirençli, daha esnek ve daha güvenli enerji sistemimizi anlatacağız. Ayrıca, bölgesel ve küresel ölçekte bağlantısallığın önemine vurgu yapacağız.” diye konuştu.

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