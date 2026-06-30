Enflasyon beklentileri belli oldu! İşte memur ve emekliler için masadaki zam oranı

Yılın ilk 5 aylık döneminde oluşan enflasyon tablosu, maaş artışlarına ilişkin güçlü bir işaret verdi. Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61’lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplandığında 5 aylık artış oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

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SON SÖZÜ HAZİRAN ENFLASYONU SÖYLEYECEK

Temmuz ayında maaşlara yansıyacak nihai oran için tek eksik veri haziran ayı enflasyonu olacak. TÜİK’in açıklayacağı veri, özellikle emeklilerin kök aylıkları, memur maaş katsayıları, memur emeklisi aylıkları ve sosyal yardım ödemeleri açısından belirleyici rol oynayacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu nedenle haziran ayı verisinin eklenmesiyle emekli zammı doğrudan ortaya çıkacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama farklı işliyor. Bu grupta toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik ikinci yarı zammına, enflasyon farkı da ekleniyor. İlk 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla bu oran yukarı yönlü güncellenecek.

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BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ZAM ORANI DEĞİŞECEK

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AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı enflasyon beklenti anketinde, aylık enflasyon tahmini yüzde 1,04 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 17,81’e çıkması bekleniyor.

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Aynı senaryoda memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 13,57 seviyesine yükselecek. Böylece maaşlarda yılın ikinci yarısı için uygulanacak yeni oranlar, milyonlarca hanenin gelir hesabını doğrudan değiştirecek.

YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,04’lük artışın gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17’ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

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Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak hesaplandı. Bu tablo, yılın ikinci yarısında fiyat artışlarının seyri kadar maaşların alım gücü üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıyor.

SADECE MAAŞLAR DEĞİL, SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

Temmuz zammı yalnızca memur ve emeklileri ilgilendirmiyor. Memur maaş katsayısındaki artış, çok sayıda sosyal destek ödemesini de doğrudan etkileyecek.

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Engelli aylıkları, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve bazı sosyal yardım kalemleri memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacak. Bu nedenle cuma günü açıklanacak enflasyon verisi, yalnızca çalışan ve emekliler için değil, sosyal destek alan milyonlarca vatandaş için de kritik önem taşıyor.

Yaklaşık 25 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren zam süreci, hane gelirlerinden sosyal yardım ödemelerine kadar geniş bir ekonomik alanı etkileyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN DE GÖZLER ANKARA’DA

Emekli zammında bir diğer önemli başlık ise en düşük emekli aylığı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Ancak en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin nihai karar için yasal düzenleme ya da hükümet adımı beklenecek.

Bu nedenle cuma günü açıklanacak enflasyon oranı, emekli maaşlarının teknik artışını ortaya koyarken, en düşük aylıkla ilgili siyasi ve idari karar süreci ayrıca takip edilecek.

CUMA GÜNÜ ZAM TABLOSU NETLEŞECEK

TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 2026’nın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı, sosyal yardım ödemeleri ve maaş katsayılarına bağlı birçok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak.

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5 aylık verilere göre tablo büyük ölçüde şekillenmiş olsa da, milyonların beklediği kesin oran için son viraj cuma günü dönülecek. Haziran enflasyonu beklentilere paralel gelirse emeklilerde zam oranı yüzde 17,81’e, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 13,57’ye ulaşacak.