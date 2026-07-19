Engelli araçların ithal işlemlerine yönelik randevu sistemi uygulaması başladı

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. İlgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlarımız, gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebilmektedir. Bu kapsamda Engelli Komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sistemi, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla kullanılmak üzere uygulamaya alınmıştır" denildi.

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'BEKLEME SÜRELERİNİN AZALTILMASI HEDEFLENMEKTEDİR'

Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmelerinin, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirileceği vurgulanarak, "Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecektir. Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmalarını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.