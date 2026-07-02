Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEngelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı
HaberlerUzmanpara

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

02.07.2026 - 11:00 | Son Güncellenme:

#Engelli Destekleri#Eski Hükümlü Hibe#İŞKUR Destekleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "İŞKUR aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İŞKUR yanında."

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye "iskur.gov.tr" ve "https://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebileceğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Zam oranı ne olacak En düşük emekli maaşı için masadaki rakam ortaya çıktı
Zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı için masadaki rakam ortaya çıktı
İsrail ve Yunanistanda NATO düğümü Peş peşe Türkiye itirafları: Gerçeklerden kaçamayız, yakın takipteyiz
İsrail ve Yunanistan'da NATO düğümü! Peş peşe 'Türkiye' itirafları: 'Gerçeklerden kaçamayız, yakın takipteyiz'
Bir devrin sonu Galatasarayda Mauro Icardiye kapılar kapandı
Bir devrin sonu! Galatasaray'da Mauro Icardi'ye kapılar kapandı
Yeni belalımız C31K
Yeni belalımız C31K
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginTürkiye neden savaşa hazırlansın ki!..
Melih Aşık
Melih AşıkMERDİVENDE ÜÇ ŞAİR
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBu Avrupa ile ne ittifak olur ne birlik!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFaruk Turgut’un doğrusu yanlışı!
Eren Aka
Eren AkaHer evde yapılan büyük hata!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaErdem bu kez portresiyle müze koleksiyonunda
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerNasiruddin Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’si
Atilay Kandemir
Atilay KandemirTenis tutkunları Kemer’de buluştu
İlgili Haberler
‘Dikenli dantel böceği’ kamerada Bursada görüntülendi
‘Dikenli dantel böceği’ kamerada! Bursa'da görüntülendi
Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama operasyonlarında 307 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama operasyonlarında 307 şüpheli yakalandı
Kızılırmakta akıntıya kapılan 2 çocuktan 1i boğuldu, 1i kayboldu
Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 2 çocuktan 1'i boğuldu, 1'i kayboldu
Son dakika... Akdenizde Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem