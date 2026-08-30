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Envantere girecek ilk HÜRJET, gökyüzüyle buluştu

30.08.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Hürjet#Savunma Sanayii#Hava Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşa ilişkin sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "HÜRJET'imizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gök Vatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor. Bu gururda emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ ekibimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

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Envantere girecek ilk HÜRJET, gökyüzüyle buluştu

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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ADIM ADIM ENVANTERE İLERLİYOR

2017 yılında başlayan HÜRJET programı, 25 Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik bir eşiği geride bıraktı. Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında HÜRJET, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini kanıtladı ve gerek yurt içinde gerek uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü.

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Envantere girecek ilk HÜRJET, gökyüzüyle buluştu

Elde edilen bu başarıların ardından seri üretim sürecine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla uçuş kararı alındı ve ilk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.

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Uçuş ve geliştirme testlerinde kullanılan prototiplere ek olarak, program kapsamında HÜRJET'in üretim ve test faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

HÜRJET, Türk mühendisliğinin, teknisyenlik birikiminin ve savunma sanayisindeki yetkinliğin somut bir göstergesi olarak modern tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkmaya devam ediyor. Program kapsamındaki üretim faaliyetleri, Türkiye'nin havacılıkta bağımsızlık, süreklilik ve küresel rekabet hedeflerine önemli katkı sunuyor.

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Program kapsamında iki prototip uçakla test ve doğrulama faaliyetleri devam ederken, teslimat konfigürasyonundaki HÜRJET'ler için üretim ve montaj çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor.

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